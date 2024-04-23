旅發局擬招募40旅遊義工　推廣香港好客之道　獲選者需接受培訓

旅發局今日（23日）公布，為了在社區層面向旅客推廣好客之道，將擴大旅遊義工計劃，招募對旅遊業充滿熱忱的市民，計劃招聘30至40人。18歲或以上的香港居民由明日（24日）起可申請報名。一旦入選可獲安排培訓，例如參加景點的導賞團、遊船河等，其後便能以旅遊義工身份，在旅客諮詢中心向旅客介紹香港及提供建議。



下文將列出計劃時間表、參加條件、服務時間及地點等詳情。



旅發局今日公布，為了在社區層面向旅客推廣好客之道，將擴大旅遊義工計劃，招募對旅遊業充滿熱忱的市民，計劃招聘30至40人。（資料圖片／梁鵬威攝）

4.24起招募 對旅遊有豐富認識 懂其他外語更佳

新一期旅遊義工計劃由4月24日至5月31日，接受全港市民報名。經筆試及面試等一連串甄選後，成功入選者將接受全方位培訓，並於旅發局旅客諮詢中心和旅發局舉辦的大型活動，以旅遊義工身份，向旅客介紹香港及提供建議。

參與者必須具備友善好客的性格，對旅遊範疇有豐富認識，如傳統本地文化、購物及飲食、綠色旅遊及文娛藝術等，亦能操流利粵語、英語及普通話，懂其他外語更佳。

到訪大學招聘年輕人參加

為了注入年輕新力量，旅發局到訪不同大專院校舉辦簡介會，向修讀旅遊和款待學科的學生，介紹旅遊義工計劃。同時邀請各大專院校的旅遊管理院校導師，提名具潛質的學生。

陳嘉翰從事政府文職工，認為參與義工接觸不同外地旅客，能增長見聞，減輕平日壓力。（歐陽德浩攝）

公務員做義工6年 稱可減輕壓力

準備退休的陳嘉翰已成為旅遊義工6年，每周6小時。數年前他熱愛旅遊的朋友表示「退休之後想有啲細藝，不如做啲義工」，最終他成功通過面試，並接受旅發局的訓練，例如到當時新開幕的新聞博覽館參加導賞，或是坐船出海欣賞岩石。

陳嘉翰從事政府文職工作，他認為參與義工接觸不同外地旅客，能增長見聞，減輕平日壓力。他並觀察到疫情前內地客主要尋求建議，現在則是確認網上資訊的真偽。「佢哋嚟之前睇晒小紅書，反而嚟到就問呢個覺得O唔OK，佢（小紅書博主）係咪亂咁寫？」

現有65名義工 擬聘30至40人

旅發局表示，早於2009年已推出名為「老友記」的義工計劃，疫情期間曾暫停3年，目前已招聘約65名在職或退休的義工，當中約60%已經參與超過10年。當局期望今次擴招可招聘約30至40人。

旅發局又指，獲選者將於今年8月至10月，安排參與由旅發局安排的培訓，包括工作坊及導賞體驗，內容涵蓋旅客款待及說故事技巧、旅遊產品及文娛藝術等。

相關培訓由不同範疇的導師提供，例如棟篤笑表演者阿V、活現香港創辦人陳智遠、小紅書博主Hatter帽匠。旅發局期望每位義工能掌握好客之道，肩負「本地好客最前線」的重任。

計劃時間表



招募時間：2024年4月24日至5月31日

首輪面試：2024年6月8日至6月10日

第二輪面試：2024年6月22日或23日（日子待定）

培訓時間：2024年8月至10月

投入服務：2024年11月至2025年10月底

參加條件



·18歲或以上香港居民

·性格開朗、熱愛香港及願意為旅客提供服務

·對一項或多項旅遊範疇有豐富認識（本地文化、歷史傳統、購物及飲食、建築及景點、綠色旅遊及文娛藝術）

·能操流利粵語、英語及普通話；懂其他外語者更佳（如日語、韓語、法文、德文）

·須完成培訓及按旅發局安排輪更工作

服務地點



旅發局旅客諮詢中心：

尖沙咀天星碼頭及海運碼頭

高鐵香港西九龍站

港珠澳大橋旅檢大樓

啟德郵輪碼頭

香港國際機場

旅發局盛事活動服務櫃檯：

香港國際龍舟邀請賽

香港單車節

服務時間



一般上午9時至下午6時，每節服務時間3小時。

須於一年任期內完成最少10節時數。