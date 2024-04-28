企業會議及獎勵旅遊復蘇強勁　旅發局上周迎歷來最大業界考察團

旅遊發展局總幹事程鼎一今日（28日）表示，企業會議及獎勵旅遊（會獎旅遊）在港復蘇強勁，旅發局上周迎來歷來最大規模的「會獎旅遊」業界考察團，約110名來自內地、東南亞、南韓及印度的業界代表赴港，在四日三夜行程間視察場地及深度體驗。 旅發局同時發布《香港會獎全攻略》，以專題網站介紹逾百項體驗活動，供業界在各自市場宣傳推介， 自由定制會獎旅客在港行程。



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程鼎一指出，去年130萬人次訪港過夜會議、展覽及獎勵旅遊，有超過6成屬「會獎旅遊」旅客，他們不但消費力較高，亦更重視旅遊質量。旅發局今次舉辦歷來最大型的「會獎旅遊」業界活動，冀促進緊密交流和合作，締造更多商機。

推《香港會獎全攻略》網站介紹逾百項活動

他又稱，旅發局同時推出主題式香港「會獎旅遊」指南，全方位介紹最新、最熱門旅遊體驗。為不同訪港會獎團隊打造 獨特有驚喜的旅程，並邀請業界親身體驗，攜手推廣香港繼續成為會獎旅遊的首選目的地。

《香港會獎全攻略》以專題網站形式推出，涵蓋「文化藝術」、「咫尺自然 動靜皆 宜」、「大城小區」、「日夜繽紛派對」及「香港經典」5大主題， 收錄超過100項「會獎旅遊」體驗和團隊活動，例如：中式水墨畫工作坊、傳統武術太極班、「頌缽」感官 體驗、森林浴、獨木舟、手工麻將雕刻工作坊、廟宇祈福參拜、品嘗地道經典下午茶、港式火鍋等，為業界提供多元的選擇，自由定制會獎旅客的精彩行程。