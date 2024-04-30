醫管局「大灣區中醫培訓」　首階段5中醫赴廣東受訓　再回港實踐

醫管局今日（30日）公布，首個「大灣區進階中醫住院臨床培訓計劃」已在4月開始，5位參與計劃的醫生會到廣東省中醫院接受為期24個月，涵蓋神經內科與針灸科的治療中風培訓。



醫管局期望，今年參與計劃人數可達至20人，加強中西醫協作培訓、實踐，日後惠及本地中醫發展。



醫管局今日（30日）公布，首個「大灣區進階中醫住院臨床培訓計劃」已在4月開始，5位參與計劃的醫生會到廣東省中醫院受訓。（黃浩謙攝）

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，計劃主要集中住院臨床培訓，她形容過去「未試過咁安排」；而受訓中醫會加入醫院臨床團隊，得到處方與診治權，以及內地臨時執照直至計劃完結。

受訓中醫擁有8年臨床經驗

參與培訓的中醫在資格上，都需擁有8年臨床經驗，以及曾為「大灣區中醫訪問學者計劃」學員與參與中西醫協作服務成員。黃巧雲就解釋指，要求8年經驗，是希望率先栽培資深中醫，未來有機會再調整這項要求，具體要視乎計劃發展。

至於兩地合作先以參與神經內科與針灸科的治療中風療程作培訓項目。黃巧雲就解釋指，自中西醫協作試行至今，留意到在全港53個服務點中，病症以中風為主。故考慮到病症優次程度，將中風治療放在計劃之先，但日後仍然有意拓展更多中西醫協作的病症到項目之中。

料首年可培訓20名本地中醫

黃巧雲又提到，為期24個月的培訓中，中醫會有8個月到大灣區中醫院，全程負責病人臨床治療，也有責任導師臨床指導。另外16個月則會在港公立醫院及中西醫協作服務單位，以所學經驗繼續提供中西醫協助服務、並會與內地導師視像培訓、研討難症。

實際安排上，則在首個月先到內地，及後2個月則回港服務；希望中醫在學成帶返經驗回港的同時；也可以將在港面對的不同情況與內地交流。

黃巧雲預計，首年可培訓20名本地中醫，預期可提升臨床專業水平、建立中西醫協作人材庫、促進優勢病種發展。

參與培訓中醫師：有機會接觸急性個案

有份參與計劃的港大中西區中醫診所的中醫黃惇祺就表示，他現時到當地針灸科受訓；而過去皆以門診為主的他，日常多接觸情況穩定的病人；但醫院則有機會接觸急性、重症患者，並以團隊方式查訪病人。他又指，可藉此認識更多住院日常運作，以至中醫療法如「腹針」的應用，提供更好醫療服務，也將經驗帶回香港。

另一位參與計劃的中醫周穎欣則指，兩地最大不同是，內地醫院中醫需要值班，並要參與、了解患者整個住院流程、出入院情況以及治療期間的變化反應。她表示內地團隊在中西協作下，會依據病人是否病情是否急性、或有併發症等，考慮以中藥、針灸調理，加入更多不同的治療思路，對她而言有一定啟發性。

黃巧雲總結指，今次計劃用意是深化中西醫協作服務病種、配合國家、香港中醫學整體發展。長遠會派更多香港中醫骨幹到內地交流，她相信，工作最重要是實踐，計劃則提供中西醫協作培訓、實踐。而經驗放到日後啟用的中醫院服務，以至中醫發展；也可從多角度向世界展示構建香港中西醫協作人才框架、經驗。