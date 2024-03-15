中醫調理體質　改善失眠

撰文：01醫務所
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在繁忙的都市生活中，難免要面對學業、工作及經濟等壓力，不少都市人都經歷過睡眠障礙問題。如持續三個月或以上，每周至少三次出現入睡或維持睡眠困難，並影響日常生活，就可診斷為失眠，中醫稱為「不寐」。現時市民健康意識提升，即使出現相關症狀未達三個月，也會前來求診及調理身體，以改善睡眠質素。

撰文：香港大學中醫藥學院講師、港怡醫院註冊中醫師梁頌然醫師

失眠是常見的都市病，其成因多元，通常與年齡、飲食、情緒、生活習慣及慢性疾病有關。以年齡為例，當年紀越大，夜間睡眠時間會隨之減少，睡眠質素亦見降低；不同年齡層亦會因不同生活經歷及身心的改變而影響睡眠質素。據筆者臨床觀察所見，失眠求診的患者當中，更年期婦女佔較大比例，亦見20多歲的學生因學業壓力難以安睡，產生焦慮和抑鬱等情緒而求診。

在中醫角度，失眠大致歸納為五種證型，較常見為心腎不交及心脾兩虛，其他證型包括肝火擾心、痰熱擾心和心膽氣虛。心腎不交患者症見心煩及心悸，並伴有頭暈耳鳴、腰膝酸軟、潮熱盜汗和月經不調等，常見於更年期女士。至於心脾兩虛患者通常會出現心悸健忘、神疲食少，且伴隨頭暈目眩、四肢倦怠和腹脹便溏等症狀，多見於接受大型手術後的患者或產後婦女。另外，肝火擾心者較易出現急躁易怒等症狀；痰熱擾心者則會出現心煩及胸悶脘痞等症狀；心膽氣虛者則會出現觸事易驚、膽怯心悸等症狀。

中醫師會根據不同證型辨證論治，針對心腎不交的患者，需要滋陰降火及交通心腎，一般會處方地黃、山茱萸、山藥、黃連與麥冬等藥材。至於心脾兩虛的患者，一般會處方補益心脾及養血安神的藥材，例如龍眼肉、北芪、太子參、酸棗仁和當歸等。

針對心腎不交的患者，一般會處方滋陰降火及交通心腎的藥材，例如地黃、山茱萸、山藥、黃連與麥冬等。
針對心脾兩虛的患者，一般會處方補益心脾及養血安神的藥材，例如龍眼肉、北芪、太子參、酸棗仁和當歸等。

內服中藥配合針刺治療，可發揮協同效應，進一步提升療效。主要針刺寧心安神的穴位，包括頭頂的四神聰、手腕的神門及內踝尖附近的三陰交；中醫師亦會隨證加減用穴，如患者屬肝陽上亢，會加太衝穴等。醫師亦會按需要加入耳穴療法，貼壓磁珠或王不留行籽，以刺激肝、脾、枕、神門、腎、心及皮質下等穴位。

中醫師會按需要加入耳穴療法，貼壓磁珠或王不留行籽，以刺激肝、脾、枕、神門、腎、心及皮質下等耳穴。

曾有一位40多歲步入更年期的婦女受工作壓力及月經不調困擾，致每周兩至三天徹夜難眠，並出現情緒低落，情況持續數月。經過會診後，診斷為腎虛伴肝鬱體質，患者獲處方疏肝解鬱、滋養腎陰的中藥，並配以針刺治療。兩周後，患者表示睡眠問題已改善七至八成，情緒困擾亦見紓緩。

經常失眠的患者，容易出現情緒困擾，與患者會診時聆聽其心聲也是建立良好醫患關係的好時機。筆者偶爾會遇到樂於傾訴的患者，交談期間得悉更多失眠背後的原因，例如工時長影響睡眠或思慮太多致長期處於負面情緒當中。俗語說「解鈴還須繫鈴人」，醫師無法代替患者面對生活上的煩惱，但在患者求診時用心聆聽，為他們提供一個疏導鬱結的出口，亦是我力所能及並樂意做的事。

最後，在日常生活中，建議市民保持作息規律、多做運動、飲食清淡及放鬆心情，以維持身心健康從而獲得良好睡眠品質。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

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