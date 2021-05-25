最熱五月天不開冷氣　林超英靠一招「佛系降溫」：溫柔氣流中入睡

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-25 20:48

近日本港天氣酷熱，周日（23日）天文台更錄得36.1度，打破歷來5月高溫紀錄。在炎夏中，不少市民亦躲在冷氣中避暑，然而前天文台台長林超英一直堅持不開冷氣，睡覺時僅開啟USB風扇，他形容「吹向頭和肩膊，在溫柔的氣流中入睡」。 林超英解釋，有四大因素造就今年的最熱5月，包括全球暖化、香港高樓密集及高空反氣旋偏強等。他又指，香港極端高溫通常與颱風位於台灣東面一帶，為本港帶來微弱北風有關，惟今次沒有這些因素，形容是「比較另類」，認為是側面證明與氣候變化關係較大。

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林超英強調仍沒有開冷氣，睡覺時以15CM的直徑USB風扇製造涼風。（林超英網誌圖片）

雖然5月仍未過去，但天氣卻已酷熱難耐，不少人家中亦要長時間開冷氣消暑。林超英向來以不開冷氣聞名，在最熱五月天之下，他又如何應對？林於其Facebook專頁中「開估」，強調仍沒有開冷氣，睡覺時以15CM的直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊。不少網民留言欣賞其做法，更稱他為「佛系降溫」。

林超英對《香港01》指，在炎夏中不覺辛苦，直言「慣咗就無事」，並形容不少人「出個汗就好似犯罪咁，但其實少少汗吹下蒸發咗就無嘢」。他又盛讚USB風扇十分耐用，而且用電僅2.5瓦特，遠低於一匹冷氣機的2,000多瓦特，十分慳電；而且「插『尿袋』吹一晚都夠」。

大家不用猜，我不開冷氣，睡眠時以15 cm 直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊，在溫柔的氣流中入睡。 前天文台台長林超英

▼5月23日錄得破高溫記錄 多區熱辣辣▼

往年本港天氣酷熱主要受熱帶氣旋影響，林超英解釋今次最熱五月天出現原因。他指，第一是因大環境下全球暖化；而本港城市化，高樓大廈密集，熱能儲存在市區中；加上大部份人開冷氣，釋出的熱風變相令城市再加熱。另外，今年高空反氣旋特別強，「頂住內陸清涼空氣落唔到嚟」。

林超英又分享劏房戶如何降溫，指可在窗口放一把直徑較大的USB風扇抽戶外鮮風入房；另外在房中間位置放一把「循環扇」，將入屋的氣流拉扯到房內部，而房內半空可再吊一把低功率的風扇，房間內就有氣流而不會感覺侷促。

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