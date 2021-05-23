最熱五月天　西九文化區達攝氏35.9度　市民照野餐無有怕

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-23 22:15

夏日炎炎，天文台今日（23日）下午時分在總部錄得攝氏36.1度，不止創今年最高溫，更是1885年有記錄以來最熱的五月天，較六月及七月最高溫記錄更高。 烈日之下，仍有不少市民無懼酷暑，或外出野餐或在外遊玩。面對中暑危機，有西九文化區享受假日的市民稱「飲多啲水就得」。

西九文化區下午約5時，氣溫高達35.9度。（黃穎津攝）

記者今日下午約5時到西九文化區藝術公園視察，發現氣溫維持在約攝氏35.9度。但高溫之下，不少市民仍無懼酷暑，或外出野餐，或在外遊玩。

今年就讀中五的W小姐、Y小姐等一行三人到文化區野餐。她們只帶備了食物，未見有穿上任何防曬裝備。W小姐稱，即使天氣炎熱，自己依然喜歡外出：「出街好玩！有主題樂園，又可以周遊香港。」Y小姐又笑稱：「我哋行過獅子山，但無行上去。」但指有意日後到獅子山遠足。被問及會否害怕酷熱天氣，她們一同稱：「唔怕熱！咩都唔驚！」

▼5月23日 百名市民在炎熱天氣中參加發呆大賽▼

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天氣晴朗市民愛外出

今年就讀中四的愛藍獲悉高溫後氣溫達攝氏34度以上，立即面露驚訝「嘩」一聲，但仍認為天氣相當晴朗，是適合外出的日子，正好可以在考試前稍稍放鬆。惟愛藍亦「有啲擔心」會中暑，稱會注意「飲多啲水，撥下扇」。

陳先生亦指今日天氣雖佳，但實在「有啲熱」，會注意多喝水。但陳先生亦笑稱，若天氣愈加炎熱，自己會「離開呢度去有冷氣嘅地方」，但目前天朗氣清，故「出嚟玩吓先」。