食環署封閉油麻地「廟街小廚」及「聯發小廚」　涉無牌經營及阻街

食環署今日（30日）獲法庭頒布封閉令，封閉油麻地「廟街小廚」和「聯發小廚」，兩間食肆持續無牌經營及嚴重阻街。食環署指，在2022年7月至今年3月，共接獲437宗投訴，期間曾進行132次突襲行及306宗檢控。



食環署今日（四月三十日）獲法庭頒布封閉令，封閉油麻地兩間持續無牌經營及嚴重阻街的食物業處所。（政府新聞處）

食環署指，位於廟街29至35號地下C-D鋪的「廟街小廚」及A鋪的「聯發小廚」，均屬無牌經營，加上長期霸佔行人通道和馬路，造成嚴重阻塞及環境衞生問題，對鄰近居民構成極大滋擾。

2022年7月至今437宗投訴

在2022年7月至今年3月期間，食環署共接獲437宗有關該兩間食肆的投訴。針對其違規情況，食環署同期共進行132次突擊執法行動，共提出306宗檢控。

廟街小廚涉無牌經營及長期霸佔行人通道和馬路。（廟街小廚Facebook）

食環署發言人表示，食環署一直就該兩間食物業處所的嚴重違規情況採取執管行動，並調配人手加強執法力度，惟兩間食肆仍然持續無牌經營及阻塞公眾地方，屢次違反《食物業規例》（第132X章）及其他相關法例，食環署遂根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）向法庭申請封閉令，封閉相關處所，以徹底終止其違規情況。

食環署今日已根據法例，將封閉令的文本張貼於相關處所的顯眼處，封閉令將於之後的第八天（5月8日）開始時開始生效。」

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非獲食環署書面許可，任何人不得進入或停留在已封處所中，否則即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁12個月，另加每天罰款1750元。

食環署表明，會繼續嚴厲打擊無牌食物業處所，以保障食物安全及公眾健康，呼籲經營者切勿以身試法，市民也不應光顧這些處所。