暴雨｜雲對地閃電約6000次 香港仔海傍塌樹嚴重擠塞不見龍尾
撰文：歐陽德浩
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天文台在今晚（30日）在晚上9時半發出黃色暴雨警告信號，生效1.5小時取消，期間有狂風雷暴，錄得約6,000次雲對地閃電。
暴雨期間，香港仔海傍道往田灣方向有大樹塌下，兩線封閉，影響通往港島西，即華富邨、田灣、置富花園等一帶交通，大批回家的乘客滯留在車上。記者於香港仔行人天橋觀察，並不見龍尾，Google地圖則顯示，龍尾已超過黃竹坑警署。至晚上11時半車龍才消退。
暴雨及陣風過後，香港仔海傍道往田灣方向，路旁有一棵大樹突然塌下，兩線封閉，只餘下一條行車線疏通車輛，以致香港仔海傍嚴重擠塞，影響通往港島西，即華富邨、田灣、置富花園等一帶交通。
黃色暴雨期間約為晚上9時許，又適逢明日（5月1日）是勞動節假期，不少居民或於晚間活動後才回家，卻剛好碰上塌樹，滯留在車上。據現場居民表示，截至10時半，現場已擠塞超過半小時。
記者於香港仔行人天橋觀察，並不見龍尾，Google地圖則顯示，龍尾已超過黃竹坑警署，即長度有近兩公里。數名消防員正清理樹幹，警方亦已到達現場維持交通。
天文台今晚截至晚上11時共錄得6,032次雲對地閃電，絕大部份在暴雨期間錄得，新界東佔一半，港島及九龍錄得近1,600次，為新界西及大嶼山總和。
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