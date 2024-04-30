安達臣道冧天秤｜事隔逾年半拉人　25歲死者父親：一家人仲未平復

2022年安達臣道房協項目塌天秤3死6傷慘劇，東九龍總區重案組今日（30日）以涉嫌「誤殺」，拘捕一名地盤總承建商「精進建築有限公司」的35歲時任項目經理；同時通緝一名姓黃（72歲）外判註冊結構男工程師，據悉他已潛逃海外。

慘劇發生至今超過一年半，25歲死者徐學培的父親向《香港01》剖白心路歷程，他認為拘捕時間「稍為耐」，但理解搜證需時；又指慘劇發生至今，一家人心情仍未平復，平日盡量避免提起學培，以免觸景傷情。對於工業意外頻生，他寄語所有公司、資深或新晉員工以安全為首，「你未發生過係你好彩，唔係代表冇事！」



2022年9月安達臣道天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷。及至今日（2024年4月30日），時任項目經理涉誤殺罪被捕。（翁鈺輝攝）

就今日警方的拘捕及通緝行動，徐爸爸認為相隔時間稍長，「對我嚟講（時間）稍為耐，但明白搜證唔係一攞就有。」但他相信整宗案件不止一個或兩個人的責任，例如焊接工序、相關檢查等各方面，應有其他人涉事及簽名確認，相關人士應有責任，「其實唔合理，點會得兩男（涉案）‥‥‥寧願唔做都唔好（亂）簽名，會死人！」

徐爸爸指，案發後頭幾個月錄口供時，警方有持續交代進展；而學培所屬公司及相關部門，其後已就恩恤金及勞工賠償達成共識，但他與妻子、女兒一家人至今心情仍未平復，「其實幾痛，喺屋企盡量唔提佢（學培）嘅事，盡量想忘記，但呢一刻嚟講仲未平復‥‥‥我知佢（學培）做地盤好辛苦，好大機會有意外，但估唔到會冧天秤，斷鋼索都有機會，點會一個咁重點嘅嘢會冧？」

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對於近期嚴重工業意外頻生，徐爸爸認為所有意外不是單一原因引致，並以過來人身份寄語所有承辦公司做足安全措施及檢查工序，資深員工不可以「經驗」自倨，新人更要萬事小心，「公司要畀足安全、要防護裝備，你未發生過係你好彩，唔係代表冇事！」他促請相關公司及政府加強監察，防止日後有同類慘劇發生。

▼ 2022年9月7日安達臣道冧天秤現場 ▼



秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃。（鄭子峰攝）

意外發生於2022年9月7日，安達臣道一個由總承建商「精進建築有限公司」承建的房協資助房屋地盤，有天秤在未有吊運物件情況下倒塌，壓毀下方臨時貨櫃辦公室，貨櫃內3人被壓住，2人當場死亡；1人被送院後不治；另6名工人受傷，包括塔式起重機操作員。

警方今日（2024年4月30日）拘捕一名35歲男子，據悉他為「精進建築有限公司」時任項目經理簡浩楷。精進建築發言人表示，被捕人與精進、其他涉案人士及公司，去年被勞工處及屋宇署檢控，有關程序正在進行；而該人已於月前請辭。

勞工處去年3月公布調查結果，指涉事天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。處方根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。