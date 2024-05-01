五月天演唱會取消｜歌迷哭了　內地客激動問解決方案　職員着看FB

台灣天團五月天由昨晚（4月30日）起，在中環海濱一連七晚舉行演唱會，大批市民及旅客購票入場兌現「五月之約」。首夜演出臨完場前因大雨而腰斬，今日（1日）再因暴雨導致部份舞台設施故障而宣布取消，今日下午舞台裝飾更起火。



多名內地旅客情緒激動，對大會的安排感到不滿，質問在場職員解決方案。當職員指旅客可在Facebook或Instagram等官方網站留意後續安排，旅客繼續質問職員，問對方如何在內地瀏覽Facebook等網站。



+ 1

今午舞台上LED球體屏幕起火 今晚場次延至5月9日演出

台灣天團五月天在中環海濱舉辦一連七晚演唱會，昨晚（4月30日）首場遇黃色暴雨警告要腰斬演出，今午（5月1日）舞台上LED球體屏幕更起火。主辦方今傍晚最新宣布，因昨晚受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部份舞台設施故障，將今晚場次延至5月9日演出。

場內紀念品攤檔不會開放

臨近黃昏6時正，愈來愈多觀眾於會場入口聚集了解事件，約10名警察在旁維持秩序，員工亦向觀眾表示場內的紀念品攤檔不會開放，呼籲他們可離開等待安排。現場的廣播表示：「各位人士請注意，是日演唱會經已取消，請等候主辦單位公布後續安排。」

現場所見不少觀眾為內地旅客，他們均對接下來的行程感到迷茫，並在門外拍攝門票打卡；亦有香港觀眾感到無奈，稱5月9日已外出旅遊，無法觀看演唱會，並反問記者今晚的煙火匯演會否取消。

有內地客要求賠償酒店及交通等費用

現場有多名內地旅客情緒激動，當場質問在場職員解決方案。他們對大會的安排感到不滿，認為應提早公布取消，以致浪費寶貴的假期，又稱補辦當日已離開香港，要求賠償酒店及交通等費用。

職員其後則回應，旅客可在Facebook或Instagram等官方網站留意後續安排，卻被旅客反嗆如何在內地瀏覽Facebook等網站。惟職員亦愛莫能助，相關旅客只能無奈離開。

▼4月30日 五月天首場演唱會暴風兩下提早結束▼

