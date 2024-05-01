五月天演唱會取消｜西安粉絲難受　嘆五月之約難圓：天決定人沒法

台灣天團五月天由昨晚（30日）起，在中環海濱一連七晚舉行演唱會，吸引大批市民及旅客購票入場兌現「五月之約」。不過首夜天公不造美，臨完場前因大雨而腰斬，今日（1日）再因舞台裝飾起火宣布取消。



有即日來回的西安旅客本來行程已一波三折，由於天氣不穩，原預訂的航班取消，昨日只能臨時乘坐四小時高鐵至深圳。他感到心情難受，認為沒辦法兌現「五月之約」，由於已逛完香港景點，考慮立即返回深圳的酒店下榻。「天決定，人沒有辦法。」



五月天演唱會多災多難，今日（1日）再因舞台裝飾起火宣布取消。（歐陽德浩攝）

五月天演唱會多災多難，記者今午約4時半在會場外訪問準備入場的觀眾期間，發現突然有大批身穿黑衫的工作人員離開。記者以觀眾身份查詢，有員工稱今晚的演唱會取消，改在下周四（9日）舉行。

擴大自由行首來港西安粉絲過程轉折 今早抵港只好即返深圳

來自西安的周先生受惠於剛擴大的自由行計劃，首次來港觀看五月天演唱會，由於近日天氣不穩，所預訂的航班取消，昨日便乘坐四小時高鐵到深圳，並在今早抵港。他在得知消息的一刻表示心情難受，「天決定，人沒有辦法。」

由於周先生只計劃在香港留待一天，若大會延期舉行，由於需要返回西安就讀研究生課程，沒辦法兌現「五月之約」，遙遙無期。「如果他要補辦的話，那我等下次五月份，不知道是什麼時候。」

周先生期望大會可安排原價退款，並不祈求可退還相關的酒店費用。他打算待官方通告公布後便返回深圳下榻，繼續餘下的旅遊行程。「等一下就直接回深圳，（香港）也逛得差不多了，也沒什麼好玩。」

廣州旅客不感失落：我們其實也很近的

來自廣州的黃小姐則不感到失落，因數日後亦再來港兌現「五月之約」。她又指，若大會考慮延期舉行，會請假再來香港，至於今晚的行程則暫未有計劃。「我們其實也很近的，也不擔心。」