五月天演唱會取消｜今晚場次延至5月9日　主辦方：部份設施故障

台灣天團五月天在中環海濱舉辦一連七晚演唱會，繼昨晚（4月30日）遇黃色暴雨警告而腰斬演出，今午（5月1日）舞台上LED球體屏幕更起火。主辦方今傍晚最新宣布，因昨晚受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部份舞台設施故障，爲確保觀眾、工作人員與藝人安全，經審慎評估後，很遺憾通知將今晚場次延至5月9日演出。



主辦單位特高娛樂對為所有觀眾帶來的不便深表歉意，並指所有觀眾均可憑今晚原門票觀看5月9日的場次或者無條件申請退票，詳細內容和細節特高娛樂將進一步與相關方協商後盡快在特高娛樂及相信音樂官方平台發布。主辦方再次敬請觀眾今晚不用進場，並謹記保留門票。



台灣天團五月天昨舉辦首場演唱會，惟天氣不似預期，天文台在近9時半發出發出黃色暴雨警告信號。隨着天氣情況惡化，現場開始有大雨及刮起猛風，大會最終在約晚上10時宣布因天氣因素，今晚餘下演出取消。

不過，演唱會今日再傳出不幸消息，其演唱會場地舞台上的LED球體屏幕下午起火。現場工作人員隨即以升降台升近起火位置，手持滅火筒撲火。消防於今午約2時半接獲報案，並趕至協助撲救，事件中幸無人受傷。

現場消息指，現時舞台仍未解封，加上仍未恢復電力，今晚演唱會或會取消表演。