五一黃金周︱內地旅客無懼惡劣天氣來港行山：感受一下祖國的大地

今日（1日）為內地五一勞動節假期首日，截至下午4時有23.6萬人次入境，有內地旅客趁長假期來港觀光購物、欣賞維港煙火表演；亦有人無懼惡劣天氣，特地到西貢行山，感受香港的大自然。



熊先生和朋友一行數人今早6時許由深圳入境香港後，便直接來到西貢東壩，並以西灣亭為終點。他表示今晚應該會返回深圳，並不會在香港過夜，而且有聽聞香港的士價錢較貴，所以此行主要考慮公共交通工具，若錯過了公共交通工具就寧願徒步返回西貢市中心。



西貢西灣亭有不少內地旅客完成路程，等候交通工具返回西貢市中心。（盧翊銘攝）

三分二「山友」因天氣問題放棄參加

熊先生說，他們原本有20多人一起來港行山，但因天氣關係最後只餘6、7人。他們今次是為了打卡，以及「感受一下祖國的大地」。他又表示在出發前已知道今天天氣會比較惡劣及會下雨，但為了體驗不一樣的風景所以無懼風雨來港行山。

熊先生又稱在回深圳前，會趁空閒時間在港消費，但具體行程仍需與同伴商量一下。同行的李先生就說，視乎情況可能會在香港租住酒店，然後再返回內地。熊先生坦言他們出行會優先考慮公共交通工具，因為網上有人說香港的士價格偏貴。

趁五一假期來港行山的內地旅客熊先生（左）及李先生（右）表示事先知道會下雨，但仍想感受一下不同的風景。（盧翊銘攝）

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只有一輛綠的入西灣亭等客 最後空車出西貢

駕駛往返西灣亭村巴的司機透露，本來五一黃金周應該會有大量內地旅客入西灣亭，但受惡劣天氣影響，今日旅客人數寥寥可數。他又指全日只有一輛綠色的士進入西灣亭等客，但最後亦無奈地要空車返回西貢市中心。

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