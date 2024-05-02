垃圾徵費｜連翠邨九成住戶取袋僅兩成人用　清潔工倒垃圾時間翻倍

垃圾徵費「先行先試」已推行一個月，當中包括政府大樓、商場、院舍及公屋等。其中柴灣連翠邨已獲通知5月繼續試行，該屋邨物業管理公司負責人指出，邨內雖有九成人領取指定袋，但只有兩成人使用，欠缺約束力去試行；加上居民反映指定袋容量太小等意見，在「先行先試」階段亦暴露了垃圾徵費措施至少有三大問題。



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柴灣連翠邨物業管理公司負責人、物業服務公司協會主席潘建良在港台節目《千禧年代》中表示，垃圾徵費「先行先試」已推出一個月，現時連翠邨雖有九成人領取指定袋，但只有兩成人使用。他指，不少居民反映指定袋的容量太細，只有15公升，與原本使用的「白膠袋」相比較細，令他們不習慣。

潘建良又指，居民源頭分類的意識不足，會把銅、鐵、膠等垃圾都放入指定袋，「佢哋可能乜嘢垃圾都放落去」，而指定袋的確未必有足夠的容量，所以居民會退而求其次用回「白膠袋」。他續指，因為現行的垃圾徵費計劃是「先行先試」，未全面實施，並沒有任何約束力，「可能居民喺呢度會放鬆咗少少」。

清潔工倒垃圾程序變多 令休息時間變少

柴灣連翠邨物業管理公司負責人、物業服務公司協會主席潘建良指，清潔工人要分開處理兩種膠袋，亦要處理損壞的膠袋，倒垃圾程序繁瑣，令清潔工人的休息時間變少。(資料圖片 / 鄭榕笛攝)

潘建良續說，在「先行先試」措施下，清潔工人的工序亦多了，倒垃圾需要花費雙倍時間。因為現時居民使用的膠袋種類不一，有人會用指定袋，有人會用「白膠袋」，導致清潔工人需要篩選，並分開處理兩種膠袋的垃圾，亦要處理損壞的膠袋，導致倒垃圾程序變得繁瑣，令清潔工人的休息時間減少了半小時，「以往可以抖45分鐘，𠵱家只可以抖15分鐘」。