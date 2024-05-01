垃圾徵費｜卓永興：先行先試發現很多問題　條件成熟才能順利推行

今日五一勞動節，政務司副司長卓永興早上獲工聯會安排到旺角一間酒樓與飲食業職工總會成員飲早茶，祝大家勞動節快樂。負責監督垃圾徵費先行先試計劃的卓永興指，跨部門小組每周開會跟進，又指徵費影響全港七百萬市民，初步看到存在很多問題，強調要有市民大眾共識和支持，條件成熟才能順利推行。



對於飲食業現時出現的結業潮，卓指部分消費者認為北上性價比高，但北上交通要時間，相信消費者很精明，呼籲大家自強不息，做好自己服務，好的食肆必定有人光顧。



+ 7

卓永興在工聯會立法會議員吳秋北、黃國、郭偉强陪同下，與飲食業職工總會成員到旺角一家酒樓飲茶，卓為工會成員酙茶以示打氣，又慰問酒樓員工。有負責點心員工向他介紹指數十款點心，卓永興回應稱：「辛苦啦！」員工則稱「辛苦係必然嘅」，卓再向她道謝。卓永興指飲食業員工背後做了很多準備工作，如點心員工要在清晨4點起身做準備，令大家能開心飲早茶，也明白要吸引年輕一輩入行難。

卓永興又稱飲食業是經濟支柱，本港有20多萬飲食業從業員，他們工作辛苦，如樓面要「企足」，否則會被投訴；點心師傅則「晨咁早起身」等。一位80多歲員工稱見到卓永興很幸運，卓則表示：「我更幸運」。

工聯會會長吳秋北則表示，他個人最享受食飯時間，又稱做酒樓好辛苦「做完散晒」，卓永興的來到對大家有鼓舞作用，是對大家的肯定。他又稱，工聯會今日到前線慰問工友，獲政府大力支持，特首、主要官員都到不同地點探望，是對活動的肯定，希望勞工待遇改善。

卓永興認為工聯會今次活動很有意思，強調飲食業有代表性，感受到社會的運轉，繁榮穩定一定要有勞動者付出，工作不容易，今日向勞動者致敬。

陳國基指必須從嚴處理不按安全指引行事者（政府新聞處）

陳國基：須從嚴處理不按安全指引行事

另外，政務司司長陳國基在社交平台發文指，2022年安達臣道地盤塌天秤意外，造成三死六傷的慘劇。經全面調查後，警方昨日（4月30日）以誤殺罪拘捕涉事地盤總承建商一名時任項目經理，並通緝一名外判註冊結構工程師。他指由控罪反映事件並非純粹意外他強調，香港有詳細法例和指引確保工業安全，只要負責工程的管理人員和工人照做，發生意外的機會勢必大大減少。若有人基於種種原因而不按法例或指引，造成工人傷亡，一定要從嚴處理，絕不能輕率了事。他十分認同警方的做法，只有充分證據，就應從刑事犯罪方向去調查相關工業意外，還傷亡工人公道。

他又指，多謝工人為香港社會作出貢獻的同時，更需要重視他們的工作安全，讓他們開開心心地上班、安安全全地下班，才是對他們最大的尊重。