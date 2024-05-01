垃圾徵費｜先行先試次月開始　試點酒樓籲每日收集廚餘多於一次

垃圾徵費「先行先試」已推行一個月，當中包括政府大樓、商場、院舍及公屋等。政務司副司長卓永興今日（5月1日）出席勞動節活動時表示，觀察到「先行先試」很多問題，認為待條件成熟才可順利推行。



試點之一的新蒲崗新光宴會廳經理透露，近日接獲當局口頭通知計劃延長一個月。經理又指，政府提供的廚餘桶於滿載時有一定重量，惟酒樓有時候人手不足，女員工難以獨力搬往指定收集點，期望當局每日可收集廚餘多於一次，避免夏季將出現衞生問題。



環境保護署的回應則否認延長「先行先試」，表示早已計劃為期約兩個月，估計相關試點人員較早前取得5月份指定袋時有所誤會。



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卓永興︰先行先試存很多問題 條件成熟才可順利推行

垃圾徵費延至8月1日實施，政府早前公布4月1日起，部份政府部門及樓宇將以「先行先試」形式落實垃圾徵費，包括全港14個處所，例如政府大樓、商場、院舍及公屋等。

政務司副司長卓永興今日出席工聯會的勞節節活動，到倫敦大酒樓慰問飲食業職工。當時他表示，跨部門小組每周均會開會，惟「先行先試」仍未完全結束，待計劃結束後，將整合成報告遞交給他。

卓永興又指，初步已觀察到存在很多問題，小組認為推行垃圾收費，一定需要市民的共識和支持。「因為這是直接影響全港700萬人的政策，必定要各方面的條件成熟，推行才可以順暢。」

酒樓經理︰人手不足 女員工難搬運廚餘桶

「先行先試」試點便包括新蒲崗新光宴會廳，酒樓經理陳鳳儀表示，近日接獲當局口頭通知計劃延長一個月。她透露，當局已提供多個廚餘桶，並每日安排垃圾車，到酒樓附近的指定點，定時收集廚餘一次，暫時運作暢順，並無遇到特別的難題。

不過陳鳳儀指，由於該桶可容納120公升廚餘，滿載時有一定重量，惟酒樓有時候人手不足，女員工難以獨力將廚餘桶由廚房拉出升降機，再前往指定收集點。「男士都OK，但得個女士就爭啲喇。」

▼2024年4月1日 垃圾徵費先行先試首日▼



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籲每日可收集廚餘多於一次 避免夏季衞生問題

陳鳳儀並指，由於以往聘請的清潔公司，安排上門收集廚餘等垃圾，變相增加同事的工作量，故需要額外向員工提供津貼。但她認為，垃圾徵費可節省購買膠袋的費用，有失亦有得，「膠袋嘅成本肯定慳咗先。」

問到會否建議政府安排上門收集廚餘，她對此感到體諒，估計垃圾車需要收集整個新蒲崗的指定點，安排上門具有一定難度。但她提到夏季將至，擔心廚餘桶擺放過夜，或出現衞生等問題，期望每日可收集多於一次。

▼2024年4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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環保署早已計劃為期約兩個月 每月發放一次指定袋

環境保護署回應指，在「先行先試」推出前，已計劃為期約兩個月，而政務司副司長領導的跨部門小組，會檢視計劃結果，並預計於5至6月間向立法會環境事務委員會交代。

環保署又指，其專隊人員分階段向試點派發指定袋，每月發放一次，並由上周起按試點的需要，陸續派發5月份的指定袋，因此估計相關人員，或在收到5月份指定袋時有所誤會。

署方續指，現時計劃在5月27日，向立法會交代試行計劃的報告，感謝各試點積極參與先行先試計劃，以及提供寶貴的意見。