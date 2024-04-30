垃圾徵費｜見謝展寰倡先易後難推展　狄志遠：態度誠懇零承諾

新思維立法會議員狄志遠聯同多個團體今日（29日）約見環境及生態局局長謝展寰，就垃圾徵費政策表達意見。狄志遠會後說，已促請當局勿再拖延推行徵費，採取先易後難方式，即先在公共屋邨、大型私人屋苑、政府部門、醫院和學校先推行，及向市民免費派發指定袋，為期半年，同時做好回收配套，之後再全面推行。他又建議政府在十八區成立對話隊，主動在地區聽取不同市民對徵費政策的意見，他形容雙方有「美好對話」，局方態度有誠意但零承諾。



被問到政府既是零承諾，他會否如早前揚言發動遊行表達不滿時，狄志遠回應稱每件事都有進展，還要視乎政府下月或六月初到立法會交代先行先試的結果再決定。



政府推遲實施垃圾徵費至8月1日，目前正進行先行先試計劃，有基層市民憂慮要用指定袋處理垃圾加重負擔，也有清潔工指加重工作負擔。狄志遠今日聯同殘疾人士團體、照顧者團體、基層組織團體、清潔工會和社褔機構代表約見謝展寰，會面時間約三十分鐘。

出席會議的嚴重智障人士家長協會代表說，每天有不少因醫療需要的棄置物，如抽痰用品等皆不能回收，必須使用指定袋處理，徵費變相懲罰他們，每月多付逾150元，希望豁免領取傷疾津貼的垃圾徵費。卓新力量代表則期望政府跨部門包括教育局教育智障人士做好回收。

有清潔工會代表說，不希望前線清潔工友成磨心，工會曾到試行點了解計劃實施情況，發現14個試點的工友對具體操作指引的了解有分歧，希望當局給予更清淅的指引。

過往當局有就垃圾徵費舉辦社區簡介會，狄志遠說建議當局在十八區區議會成立對話隊，由用家主導和互動，多作解說。他又指，參考外地經驗需要兩至三年時間，才能讓市民適應，認為收費在8月1日實施後要持續解說，民政及青年事務局可提供協助。

曾揚言會發起遊行 狄志遠稱視乎先行先試結果再決定

狄志遠早前曾揚言就徵費對殘疾人士等帶來影響，一度擬遊行表達不滿，及後稱視乎今次會議討論再決定是否決定遊行，狄志遠回應稱每件事都有進展，不放棄任何爭取市民意見的行動，至於遊行，他說會留意政府下月或六月初到立法會交代先行先試的結果，期望能回應市民有關棄置尿布等用品、回收配置不足的困擾。他形容屆時當局的回應會是重要指標，若未能提出合理做法，不排除任何行動。

至於有政黨建議再延押後實施垃圾徵費，狄志遠表示支持環保政策，政府不要有任何拖延，要積極解決難題。