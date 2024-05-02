走塑｜謝展寰︰垃圾徵費須平衡不擾民　將認真審視結果月底交報告

垃圾徵費「先行先試」已推行一個月，當中包括政府大樓、商場、院舍及公屋等。有試點酒樓透露，近日接獲當局口頭通知計劃延長一個月。同時管制即棄膠餐具亦已推行約10日，一直引起業界及市民眾說紛紜。



環境及生態局局長謝展寰今日（2日）出席高才通的走塑活動時表示，垃圾徵費試行時間約兩個月，並將於5月27日向立法會報告結果。他又指，有業界反映前線清潔人員的工作量增加，稱會認真審視結果，並認為必須取得平衡，不要擾民，讓大眾得以接受。



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尚海龍現場派$295鈦合金環保餐具

由立法會議員尚海龍創會的高才通人才服務協會，於今午舉行午餐會，有約數十名高才通及其子女出席。協會呼籲他們響應環保，並即場向他們免費派發售價295元、以鈦合金製作而成的環保餐具。

活動期間，尚海龍向參與者介紹禁即棄膠餐具措施。他表示目前全港約有13萬名高才通，又指他們的收入及學歷皆高，代表「新港人的形象」，理應成為環保先行的團體，因此鼓勵他們支持政府推行的環保措施。

環境及生態局局長謝展寰出席高才通活動，宣傳使用環保餐具。（廖雁雄攝）

得悉業界反映前線清潔人員工作量增加

環境局局長謝展寰亦到場進膳，被傳媒問到垃圾徵費先行先試的進展。他表示試行時間約兩個月，並將於5月27日向立法會環境事務委員會報告結果，「當初我哋提出嚟都係話4月1號開始，計劃五、六月返立法會報告。」

謝展寰又指，觀察到市民對垃圾徵費感到麻煩，業界亦反映收集垃圾的過程繁複，為前線清潔人員等添加額外工作，稱會認真審視結果。他並認為推行垃圾徵費必須取得平衡，不要擾民，讓大眾得以接受。

▼4月1日 垃圾徵費先行先試首日▼



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餐飲業轉用替代餐具的速度理想

至於管制即棄膠餐具，謝展寰認為反應良好，轉用替代餐具的速度理想。他指，在措施生效前的2月及3月份，已有兩成店舖轉用替代餐具；措施生效一周後，已獲超過一半店舖開始轉用，當中大型連鎖食肆更全面轉用，其他店舖則仍在清理膠餐具存貨，或正預訂替代餐具。

他續指，有連鎖食肆反映已有六至七成顧客，不再領取外賣餐具，相信市民未來會習慣自帶餐具，達至走塑的目的。他並透露，局方將派員訪問小型食肆，以了解他們的困難及提供幫助。「嚟緊呢段時間我哋會探訪晒兩萬幾間（食肆），睇睇有咩可以協助，相信六個月適應期係可以足夠。」