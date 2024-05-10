會考2分半聾青年　5年由毅進讀至取得社工學位　盼幫聽障同路人

半聾人士陳錦堂（阿堂）現為聾福會社工，他在中學時無心向學，中學會考成績積點僅2分（最佳五科）。在社會辛苦拼搏4年後，發現自己並不開心，而且人生毫無目標，幸得當時中學班主任鼓勵，讓他用5年時間，從毅進課程讀至社工學士，只為成為一名社工幫助同是聽障的同路人。



半聾的身份讓他更體會到聾人的沮喪，以及所面對的困難，他勉勵聽障人生不要被聽障礙限制自己，「科技將來繼續進步，有好多嘢可以幫到，唔好咁快扼殺所有可能性先，助聽器就係其中一個工具去擴闊無限可能性。」



左右耳患嚴重聽障 兒時介意戴助聽器「驚俾人望住」

現年30歲的阿堂是半聾人士，其左右耳都患有嚴重聽障，需佩戴助聽器將音量擴大，才可聽到部份聲音。他在幼稚園期間發現聽力問題，兒時的他與大多數人一樣，都特別介意自己的外表，「驚俾人望住」，而只肯右耳戴助聽器，而左耳在多年來沒有助聽器的訓練，即使現在重新戴起都無用了。

中學畢業後曾到便利店 聽錯顧客增值額連累損失$450

就讀主流中學的他，會考成績並不理想，最佳五科總成績積點只得2分，即使有老師的功課輔導，但仍無心向學，「覺得自己志不在此」；加上當時家庭經濟壓力頗大，因此在中學畢業後便投身社會工作，幫補家計。

他曾在便利店工作兩天，但因聽錯顧客的增值金額而致店舖損失450元，這失誤讓他覺得自己並不適合「對人」的工作。

轉做滅蟲工作不開心想辭職 同事一句話大受打擊

阿堂此後便開始做滅蟲工作，「嗰陣覺得份工唔使同人溝通，夜晚做又唔使點見人」，應該幾適合才對。但在做了3、4年左右，當時約22歲的阿堂發現自己仍不開心，「唔想再做，但唔做又唔知可以做咩」，於是他便向同事傾訴，同事當時反問他「咁唔做呢份可以做咩」，這番話讓他大受打擊，便開始反思起自己的前路。

老師一句「你想唔想幫下啲同路人？」點醒

在迷茫間，中學班主任一句「你想唔想幫下啲同路人？」就此點醒了他，讓他決意成為一名社工，用5年時間，從毅進文憑讀至社工學士學位。他表示，在求學期間，他克服了自卑的心魔，「其實聽障唔係最大問題，以前好容易將所有問題都歸咎去聽障度」，這令他蛻變成樂於與學生相處、傾談的社工。

難忘有中四學生志向做醫護 但因聽障而猶豫

這三年間，阿堂在聾福會主要負責融合教育的項目，如入學校提供講座和共融活動，以推廣聽障共融，以及為聽障學童建立支援網絡等。他難忘一次為中四聽障學生進行生涯規劃的經歷，該學生分享想成為醫護人員的志向，但礙於聽力問題，「醫護行業唔可以聽漏啲數字，一聽漏好大件事」，這讓其對能否成為醫護人員而感十分猶豫。

阿堂便鼓勵該學生選科先選理科，如生物等，讓自己可有成為醫護的條件。

科技將來繼續進步，有好多嘢可以幫到，唔好咁快扼殺所有可能性先，助聽器就係其中一個工具去擴闊無限可能性。 聽障社工陳錦堂

盼聽障人士不要限制自己：有了未來配套就可以做自己想做嘅事

阿堂分享指，在求學時總有一些同學，會對聽障人士抱有歧視心態，如用誇張手勢扮做手語等，他認為今時今日的社會風氣雖比以前進步，但仍要繼續互相包容、體諒和對別人帶有善意；學校亦可在硬件方面，考慮為聽障學生配置字幕機，以及聘請教學助理，專責照顧有特殊教育需要的學生等。

他亦勉勵聽障人士不要被聽障限制自己，但這並不代表要克服此問題，「唔係要同自己講聽障係好事」，而是要接受自己，坦誠地與人相處，衝破自己對聽障的想像，「等未來配套有了就可以做自己想做嘅事。」