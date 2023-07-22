DSE｜網課礙讀唇學習三年多　嚴重聽障生互勉失意者：唔好諗唔開

每年DSE中學文憑試放榜，在鎂光燈聚焦的摘星考生以外，尚有一眾平凡而努力，甚至跨越先天障礙的考生。天生嚴重聽障的楊濟源，在主流學校讀書，中三起經歷三年多的疫情，令學習之路倍添艱辛，網課阻礙他讀唇學習，只能掌握課堂三至四成內容。他未有言棄，主動尋找語音傳譯應用程式輔助，又會透過網上學習資源自修。



濟源周三接過文憑試成績單，分數與大學門檻止步。努力與回報未有相等，他有失望落淚，也很快坦然面對，冀與同路考生互勵互勉，「唔好因為聽唔到嘢咩都唔做，一定要搵到方法幫到自己。」



（抗逆考生系列之三，完）



我耳仔無得救啦嘛，要跟我一世，只可以接受自己，慢慢面對所有嘢 。 楊濟源

18歲的楊濟源笑容親切，他說平日不太流露這一面，「好似好誇張。」（余俊亮攝）

曾抱怨上天不公 天生深度聽障 小學不受歡迎

天主教伍少梅中學的應屆畢業生楊濟源，自小有嚴重聽障，右耳僅餘一至兩成聽力，左耳聽力幾乎失聰，連帶影響言語和理解能力，兩歲才學懂叫爸媽。

內地出生的他，升上小學後，因言語不清，腔調令人感奇怪，被同學孤立，學習亦缺乏支援，幾乎是全級包尾。身體的殘疾，曾令他感到自卑，缺乏信心。「我覺得上天對我好唔公平。點解我會出生係咁，令我好艱難，點解我唔係好似正常人一樣。」

往後他中一移民來港，入讀主流學校，要重新打穩知識基礎，追趕學習進度，又要掌握廣東話，對依靠助聽器和讀唇理解學習的他，過程十分困難。

尤幸學校對特殊學習需要（SEN）生支援多，他獲安排接受語言治療，老師又配合戴上「FM機」（無線調頻系統），方便他經助聽器清晰聆聽，學習漸有進步，也重建個人自信。

濟源會坐班房前排，容易閱讀老師口形，理解課堂內容。疫情時老師會戴上透明口罩協助。（余俊亮攝）

疫情時轉網課，阻礙他讀唇學習，他透過免費語音傳譯軟件，自製即時「字幕」輔助。（余俊亮攝）

疫情網課難讀口唇 主動找傳譯軟件自製「字幕」

不過，中三起疫情來襲，三年多不時網課，令濟源學習大受困擾。老師初時戴上口罩，令他不能靠口形理解課堂，視像上課亦如是，屏幕有時展示筆記框，老師的畫面縮得更細小，加上網絡傳輸問題，聲畫偶爾未同步，濟源說學習效率大打拆扣，只有三至四成。

他未有輕言放棄，會透過網上教學資源自修，又會主動尋找語音轉換文字應用程式，自製即時「字幕」輔助，課後也會繼續向老師發問。不過，以數學科為例，涉及不少專用詞語或符號，「係翻譯唔到出嚟」，要主動請老師寫出符號，立時記住再消化意思。老師也不介意多走一步，戴上透明口罩，助消除濟源的障礙。

唔係好多同學仔好似佢咁，主動爭取自己應該有嘅嘢。 老師伍國偉

中文科老師伍國偉說，濟源中五後期，知道讀書非強項，繼續升學有難度，也不會特別放棄，最後成績未如理想，會不斷思考出路，向自己目標進發。（余俊亮攝）

老師：好多人會抱怨上天不公放棄 他接受得嚟會爭取

任教濟源中二時的中文科老師伍國偉，負責學校高中生涯規劃，見證對方的成長和進步。他說，濟源初中說話不清，旁人難以理解，到今日廣東話溝通能力達八至九成，是他主動積極的成果。

伍國偉說，「唔係好多同學仔好似佢咁，主動爭取自己應該有嘅野。好多同學仔覺得社會同個天對佢唔公平，選擇自暴自棄，或者接受社會對佢不公平嘅對待。佢接受得嚟，都會爭取自己應該有嘅野。呢樣係好少人做到。」

平日濟源要帶耳機輔助學習。（余俊亮攝）

DSE成績大學門檻止步 憶失望落淚 一日後重新振作

濟源獲評估為SEN生，文憑試豁免中英文聆聽，和英文口試。雖然獲特殊安排，他也奮力一戰，周三的放榜日，成績表最終未能稱心，也一如預期，與大學門檻止步。

學業上，一分耕耘未必一分收穫，他說百感交雜，失望落淚，對父母感愧疚，未敢告知分數，「我只係話VTC（職訓局）收咗我，我唔想佢哋唔開心。」回想應試時的表現，他仍然感到自責，「考DSE真係好緊張，個腦袋入面全部係空白，完全諗唔到咩嘢，呢個係我好大嘅失望同遺憾。」

希望大家唔好因為成績好差，就做諗唔開嘅嘢。 濟源

他高中修讀設計與應用科技，萌生對產品和時裝設計的興趣，有意朝這方面發展。（余俊亮攝）

朝產品設計方向進發 信前方有出路

考試未有亮麗的表現，一如身體的不完美，他選擇坦然面對，感恩有校長和老師扶持，不致跌入情緒旋渦，從自己喜愛的時裝入手，修讀設計的基礎文憑課程，再朝向大學的目標進發，若然最後徒勞無功，會選擇投身職場，相信前方總有出路。

近日有考生因失落於文憑試，選擇跳樓輕生。濟源說，留意到這則新聞，希望與失意考生互勉，「希望大家唔好因為成績好差，就做諗唔開嘅野，考試唔一定釐定人生點樣或者頹廢，要信出路係好多，未來係有好多嘢等住你。」

濟源也向聽障考生互勉，「唔好因為聽唔到野咩都唔做，一定要搵到方法幫到自己。」（余俊亮攝）