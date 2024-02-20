聾人舞團演出煞停　團長黃耀邦不放棄跳舞　稱無案底︰我冇做錯事

再有藝術表演遭叫停，香港首個聾人舞團「森林樂」，去年受香港青年協會邀請出演社區舞蹈黑盒劇場「共鳴舞曲」，惟臨近公演前一個多月遭煞停。該團長兼劇目編舞導師黃耀邦曾於2019年反修例期間擔任「民間記者會」手語翻譯，以及手語演釋《願榮光歸香港》歌曲，他今早（20日）在商台《在晴朗的一天出發》直播節目中透過手語翻譯員表示，懷疑事件與過去背景有關。



黃耀邦透露在得知演出煞停後，便在社交平台收到轉發的帖文，內容稱「突然接到贊助方馬會通知煞停，因為經專業審查後，發現該名監制幾年前曾教人用手語唱《榮光》。」其後他在上周四（15日）曾與青協會面，雖然連番追問原因，但總監等人只不斷重覆回應「製作安排變動」。他表示至今無案底，亦未受過拘捕，「我冇做錯事」，不希望因其個人背景，以致團友的心血付諸流水。



▼2月16日 聾人舞者黃耀邦受訪稱他掙扎去留▼



曾收到轉發帖文稱煞停原因為教手語唱《榮光》

聾人舞團「森林樂」獲香港青年協會邀請出演社區舞蹈黑盒劇場「共鳴舞曲」，由去年開始排練，原定於下月底演出，惟團長黃耀邦在農曆新年前，突然收到煞停的通知。不久後他便在社交平台收到轉發的帖文，內容稱「突然接到贊助方馬會通知煞停，因為經專業審查後，發現該名監製幾年前曾教人用手語唱《榮光》。」

黃耀邦懷疑帖文中提及的監製暗指是他本人，便在年初一（10日）起多次向青協查詢，但三日後只簡單回覆正在處理中。直至他在年初五（14日）於社交平台作出分享，表示「你可以取消我（參與），但係唔好取消其他團員（演出），唔想因為我嘅關係影響其他人」，青協總監及其他職員方願意在翌日（15日）會面傾談。

青協開會時只不斷回應「製作安排變動」

黃耀邦在會上多次表示需要向團友作出交代，希望了解煞停的詳盡原因，並為影響青協的安排表達歉意，惟總監等人不斷重覆回應「製作安排變動」，即使再追問是否關於音樂版權問題，亦只獲得相同回應。但他表示，總監回應時不斷嘆氣，態度相當無奈，雖然未能得知協會是否得悉其過往的背景，但估計他們亦沒想過最終需要煞停。

主持人問到假如社會運動的背景正是煞停的原因，黃耀邦表示，會感到遺憾及可惜，又指他至今無案底，亦未受拘捕，「我冇做錯事」，因此不希望受到當時事件的影響演出安排，並期望將來可繼續帶領舞團表演。

我有問係咪個人問題，係咪社會運動翻譯事件，咁佢答咩呢？佢冇答嘅，佢話製作安排變動，講咗一句啫。我再問有咩變動，可唔可以詳細啲解釋？佢話唔想講。我話真係唔明白，可唔可以解釋詳盡啲？佢就話唔好意思，我只能夠講呢一句。 「森林樂」團長兼劇目編舞導師黃耀邦

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團友得悉煞停感憤怒︰佢哋話冇咗個機會

黃耀邦並介紹指，「森林樂」於去年中增聘21名團員，當中便包括健聽人、聾人、自閉症患者、精神康復者等不同背景的人士，期望可在跳舞的過程中了解大家的需要，並增強自信心及擦出火花。因此當團友在得悉演出取消後，亦感到憤怒，「佢哋話冇咗個機會，話共融，但冇咗個共融表演。」

其實聾人學習跳舞並不容易，由於雙耳不能聽到音樂，需透過地板震動、數拍子，或用眼睛觀察動作等方式跳舞，相比健全人士花雙倍時間及精神。對於將來前路未明，或失去公眾演出跳舞的機會，黃耀邦坦言受到「雙重打擊」，但表示會堅持不願放棄。