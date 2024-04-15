金像獎｜手語傳譯員即席手譯全過程：讓聾人有平等權利享受娛樂

金像獎頒獎禮周日晚（14日）舉行，電視螢幕右下角有一個小小的畫面，裏面有人一直用手比劃着不同手勢，其中一個是香港聾人福利促進會手語傳譯主任梁毓霖。



為了讓聽障人士都可享受到娛樂節目，梁毓霖在金像獎全場都用手語傳譯節目内容，其中在最佳電影歌曲獎的環節，她更花了大量時間，觀看電影内容，並仔細了解歌詞意思，設計具律動感的手語和上身肢體語言，為的就是讓聾人都可有平等享受娛樂的權利，而不再只是在資訊性的節目，如新聞或立法會會議，才可觀看到手語版本。



手語分兩種翻譯 多採取意譯法因較優美、生動

手語的傳譯系統主要分為音譯和意譯兩種，傳譯員會根據説話者的口語内容作出手語傳譯，在大多數情況上，傳譯員主要會採取意譯法，按整體意思將口語句子翻譯，因音譯是將説話續個字譯出，手語内容會較為死板，亦沒有意譯手語的語言優美。

但在個別情況下，傳譯員亦要迫於無奈使用音譯，譬如在一些傳譯一些生僻術語時。聾福會手語中心主任陳玉娟舉例指，之前在傳譯立法會會議時，突然聽到「一帶一路」的政策術語，她在當時在第一次手語傳譯這字眼，只好用音譯每個字，在會議完結後，她便回去與其他傳譯員研究該怎樣意譯字眼意思，最後想出用手語比劃出「絲綢之路」，因覺此意思更可生動地表達該意思。

雙手配合身體律動 手語都可譯出歌詞意思、節奏

除了説話，歌曲都可用手語傳譯，手語歌便是專門設計給聽障人士的，傳譯員要慢慢構思如何可將手語歌譯出其律動感，譬如在比手語時，會配合歌曲的旋律，有輕重之分，或快或慢地比手語，亦會使用雙手和上半身，配合身體的律動，「我哋會諗成個畫面靚唔靚。」不過手語有其限制，詞彙較少，或未能譯出歌曲中的意境或修辭等，因此手語歌會以較輕鬆、簡單的歌曲為主。

金像獎有最佳原創電影歌曲一獎，得獎歌手更會上台表演得獎歌，擔任金像獎即時手語傳譯的聾福會手語傳譯主任梁毓霖亦會用手語傳譯此環節。她表示，為準備傳譯歌曲，在事前已看畢得獎歌曲的電影，對電影有充分背景認識，更有親自聯絡電影導演，交流電影的深層意義和思想等，然後詳細研讀歌詞的意思，最後想出能貼合電影、歌詞意思的手語動作，望能用手語將聽障人士帶至電影及歌詞的意境。

聾福會手語傳譯主任梁毓霖會在金像獎頒獎禮擔任手語傳譯員，與拍檔盧允詩每20分鐘輪替休息，然後再接力。（盧翊銘攝）

難忘曾陪聽障產婦進產房產子：我直情見住BB個頭出嚟

聾福會平均每月有幾十至逾百宗聾人個案要處理，當中包括陪伴聽障人士覆診，用手語傳譯醫生的意思等，陳玉娟難忘在20多年前，曾陪一聽障產婦進產房產子，用手語向產婦傳達醫生指令，如用力、吸氣等。

她指多數聽障產婦都不需傳譯員陪入產房，但有少數情況不太好的，醫生會建議傳譯員一同陪產，以便產婦可跟從指令順利生產。她憶起此經歷仍覺觸目驚心，因她自己都怕血，「我直情見住BB個頭出嚟」，這畫面讓她又驚又感觸。

聾福會手語中心主任陳玉娟至今仍難忘在20多年前，陪同障產婦進產房產子的經歷，這震撼的畫面讓她又驚又感觸。（盧翊銘攝）

冀節目中的手語傳譯可更系統化 有手語傳譯的娛樂節目可更多

陳玉娟以從事手語傳譯員超30年，她透露第一份工作便與聾人有關，從此便與聽障人士結下不解之緣；梁毓霖則從本身的工作退出，正迷茫時想起自己在讀書時在暑假曾做過聾人義工，加上覺得手語很優美，便入行做手語傳譯員。

為政府立法會、新聞電視傳譯時，她們眼看傳譯員的艱辛，如經常有突發節目一有「急call」便要趕到現場傳譯，深感手語行業沒有系統化的制度運作，因此她們建議政府可設立一「手語傳譯部門」專責處理需手語翻譯的節目，讓傳譯事宜可更規範化，一改以往混亂的模式。此外，她們認為除了基本的資訊性節目，聽障人士亦應與平常人一樣，享有娛樂的權利，她們期望金像獎是一個起點，將來可見到更多各式各樣的娛樂節目有手語傳譯。