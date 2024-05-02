五一黃金周︱首日錄18.1萬內地旅客訪港　較去年首日多1.5萬

【勞動節 / 五一黃金周 / 北上 / 旅遊 / 出入境 / 旅客】一連5日的內地五一長假期於昨日（1日）展開，黃金周首日本港錄得超過80萬人次出入境，其中入境旅客人數錄得接近20.9萬人次，當中內地旅客佔18.1萬，較去年同日的12.9萬人次高出四成，但因去年黃金周首日於4月29日開始，當天入境的內地旅客有約16.5萬人次，以今年黃金周首日較去年首日多了約1.5萬人。



▼5月1日 西九龍高鐵站抵港大堂大批內地旅客來港▼



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根據入境處數字，昨日（1日）黃金周假期首日共有近80.8萬人次出入境，其中入境旅客人數錄得接近20.9萬人次，當中內地旅客佔18.1萬，較去年同日的12.9萬人次高出四成，但因去年黃金周首日於4月29日開始，當天入境的內地旅客有約16.5萬人次，以今年黃金周首日對比去年黃金周首日，多了逾1.5萬人；而昨日海外入境旅客有逾2.7萬人次。

而昨日最多訪港內地旅客使用的管制站依次為高鐵西九龍（47,992人次）、落馬洲支線（29,948人次）及羅湖（28,051人次）。至於昨日出境的香港居民則有約19.5萬，比入境的內地旅客多約1.5萬。

▼5月1日 深圳灣口岸出入境位置人流暢通▼

