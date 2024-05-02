五一｜張宇人擬明年夥業界推足多日優惠　自嘆：不幸講我都漏咗招

五一黃金周首日（5月1日）有逾18萬內地旅客抵港。飲食界立法會議員張宇人今日（2日）出席高才通的走塑活動時表示，假期首日維港沿岸的食肆生意有好轉，並感謝政府舉辦煙火匯演，建議可以加密次，「多睇無妨，晚晚睇都冇意見。」



張宇人又自嘆，原來今年黃金周假期長達5日，透露明年會提早組織餐飲業界，聯同運輸業、批發及零售業等，共同在五一假期推出優惠，「五一，我不幸地講，我都漏咗招。」



計劃明年五一聯同其他業界推優惠

由立法會議會尚海龍創會的高才通人才服務協會，於今午舉行午餐會，有約數十名高才通及其子女出席。飲食界立法會議員張宇人亦到場呼籲高才通轉用替代餐具，並認為社會的走塑意識已相比10年前有所改善，強調業界會配合尋求價錢合適的替代餐具。

飲食界立法會議員張宇人接受傳媒訪問時坦言︰「五一，我不幸地講，我都漏咗招。」他指，過往七一及十一假期亦會推出優惠，惟今次忽略五一黃金周假期長達5日。

因此張宇人透露，計劃明年提早數個月組織餐飲業，並聯同運輸業、批發及零售業等，共同在五一假期推出優惠，以吸引旅客來港消費。

飲食界立法會議員張宇人出席高才通的活動，呼籲參與者可轉用替代餐具。（廖雁雄攝）

五一首日維港沿岸食肆生意有好轉 謝政府辦煙火匯演

張宇人又指，昨日維港沿岸包括尖沙咀、中環、灣仔及銅鑼灣等食肆，午市及夜市的生意均有好轉。他並感謝政府安排節目，對煙火匯演最終成功舉行感到開心，並建議可加密次數。

（煙火匯演）多睇無妨，晚晚睇都冇意見。所以我覺得多啲去做，就唔係好似有啲人講應該唔做。 飲食界立法會議員張宇人

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籲酒店業減價吸內地客︰唔好諗住啲房一定爆

張宇人並向酒店業界表示「唔好諗住啲房一定爆」，呼籲可減價吸引內地旅客過夜。他認為內地旅客留港時間愈長，則可帶動餐飲業界的生意。「佢愈係過夜，我哋愈做多幾餐生意。」