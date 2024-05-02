走塑｜高才通協會辦午宴籲環保　向會員派$295鈦合金重用餐具

政府上月實施管制即棄膠餐具，並推行垃圾徵費「先行先試」。由立法會議員尚海龍創會的高才通人才服務協會，於今午（2日）舉行午餐會，呼籲高才通響應政府環保措施，並即場向數十名出席者免費派發本地品牌「Upload」的環保餐具。該款餐具售295元，由鈦合金及鋁合金等物料製作。



尚海龍亦在午膳期間呼籲高才通學習廣東話，席間一名來自湖南的女士認為不需要學習，稱早前在銀行發現毋須說廣東話，「職員的普通話麻溜麻溜的（形容順暢），比我湖南的老鄉更好。」尚海龍則回應指，學習廣東話才能夠順利融入香港社會。



環保餐具創辦人解畫︰同外面露營用品比係中價

由立法會議員尚海龍創會的高才通人才服務協會，於今午舉行午餐會，有約數十名高才通及其子女出席。協會呼籲他們響應環保，並即場向他們免費派發本地品牌「Upload」售295元、以鈦合金及鋁合金等物料製作的環保餐具，內含叉刀羹各一，但「柄」則有兩個，要輪流使用，餐具盒外型輕巧如一個卡片盒，盒上並印有協會的標誌。

其後Upload聯合創辦人唐宇行向記者指，該餐具於去年9月起正式發售，目前正研發筷子版本。他並介紹指，鈦合金具有靭性及不易變形，獲不少露營產品採用，期望將來可量產再壓低成本，並強調定價295元只可賺取微利，「已經冇突登收貴，同外面露營用品比係中價。」

湖南高才通︰香港職員普通話麻溜麻溜 比我老鄉更好

活動亦邀請環境及生態局局長謝展寰、餐飲聯業協會會長黃家和，立法會議員張宇人出席。在三人仍未抵達現場前，尚海龍與參與人士交流，並呼籲他們學習廣東話，稱當年只花兩個月便學有所成，反而最近較常以普通話溝通，廣東話有所退步。他並教導可通過唱歌熟習︰「我最早接觸就是廣東歌，你放膽大聲唱就行。」

不過席中一名來自湖南的女士認為不需要學習，稱早前在銀行辦理手續時，發現「職員的普通話麻溜麻溜的，比我湖南的老鄉更好。」尚海龍則回應指，普通話於香港部份階層並不通行，學習廣東話才能夠順利融入香港社會。

此外，尚海龍向參與者介紹禁即棄膠餐具措施。他表示目前全港約有13萬名高才通，又指他們的收入及學歷皆高，代表「新港人的形象」，理應成為環保先行的團體，因此鼓勵他們支持政府推行的環保措施。

黃家和︰蜜雪冰城低價飲品衝擊本港餐飲業

黃家和入座後，參與人士均踴躍發問關於奶茶相關問題。他表示港人每日喝350萬杯奶茶，惟內地茶飲店包括「蜜雪冰城」等相繼攻港，為本港餐飲業帶來衝擊。他解釋，由於該店飲品可低至10元，遠低於茶餐廳售近20元、星巴克售約40元，成功吸引學生及上班一族排隊光顧。

但黃家和並講解香港餐飲業的近況，他提到業界最大的挑戰為成本，例如租金及薪金樣樣高，因此價格遠高於內地，以致近年不少港人轉往北上消費，「所以好多香港人每個星期都去深圳。」