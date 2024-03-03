高才通｜招聘展提供3000職位　高才應徵者：香港發展機會較內地好

「香港高才招聘展覽2024」今日（3日）在本港舉行，共60多間公司在現場設攤位，亦有200多間公司在線上接受應徵者申請，提供約3000個職位。不少透過高才計劃來港的人士到場應徵，表示香港工作的薪酬、福利、發展機會亦會比內地好，加上香港比較容易對接海外市場 ，因此選擇來港發展。



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內地高才：薪酬、福利、發展機會比內地好

「香港高才招聘展覽2024」今日在上環信德中心4樓舉行，不少透過高才計劃來港的人士參與，現場有60多間公司設攤位，亦有200多間公司在線上接受應徵者申請，共提供約3,000個職位。

徐小姐在內地原從事房地產事業，她表示，香港工作的薪酬、福利、發展機會亦比內地好，加上香港比較容易對接海外市場 ，因此選擇來港發展。她對華潤集團等公司比較有興趣，稱她在內地工作的月薪約為2萬至3萬元人民幣，期望在港找到的工作月薪可達5萬元。同時，徐小姐表示，在香港找住宿較困難，因此找工作時亦看重公司有否提供住宿福利。

應徵者看重工作與生活能否達到平衡

另一位不願提供姓名的應徵者表示，他原本就讀金融、經濟科目，因此對香港金融市場的工作感興趣。他表示，在找工作時看重工作與生活能否達到平衡，是否能獲取多種經驗等。他指，期望在港找到的工作月薪可達3.5萬元，而同類型的工作在內地的月薪約為2.5萬元。被問到香港優勢時，他回應指，香港是國際金融市場，環境比較開放包容。

設住宿津貼吸納人才

數碼港亦有在現場設攤位，數碼港智慧生活高級經理蔡偉傑表示，數碼港園區公司渴望聘請人工智能方面的人才，暫時未能評估需要多少相關人才，但除了內地人才外，同時亦會吸納海外人才。他指，會提供住宿津貼等福利，「你想吸引佢嚟，如果無相關配套好難咁遠嚟到香港試下去工作。」

數碼港公司環球房產科技有限公司首席營運總監李先生表示，期待透過今次展覽聘請兩位Web3.0 及人工智能的人才。他指，香港不缺乏相關類型人才，但現時多間創科公司以香港作為亞洲營運基地，因此需要吸納來自不同亞洲地方的人才。

Web3安全聯盟香港區塊鏈協會聯合會長柴舸洋表示，主要透過今次招聘實習生、行政人員、合伙人等。他指，由於本身透過優才計劃來港，因此期望展覽聘請對Web3有興趣的人才。

目前已批出5.5萬份「高才通」計劃申請

勞工及福利局局長孫玉菡為展覽致開幕辭，目前已經收到7萬宗「高才通」計劃申請，約5.5萬人獲批，當中約4成人已到港，其他5成亦期望在未來一年找到工作，政府會盡力為他們做好配對工作。他表示，香港很多企業需要人才，政府將會做好配合工作，為香港的經濟打拼。

香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍表示，之前亦舉辦過兩次同類型展覽，今次為最大型。他期望這批高才能為香港人力資源帶來新動力，期望他們盡快在港找到工，「留低香港，貢獻香港，愛上香港。」