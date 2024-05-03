機電署強檢大廈資料外泄　私隱署啟動調查　包括外泄情況存在多久

機電署周四（2日）晚公布疫情期間「圍封強檢」所收集、涉及14幢大廈約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料，近日可在網上伺服器平台瀏覽。 個人資料私隱專員鍾麗玲今日（3日）表示高度關注事件，個人資料私隱專員公署已按正常程序啟動調查，公署暫未有收到受影響市民投訴。機電署指事故涉2022年3月至7月間所收集資料，到底個人資料外泄情況是當時已經出現還是最近才發生，鍾麗玲稱此亦為私隱署調查方向之一。



▼2022年7月4日 黃大仙鳳德邨黛鳳樓圍封強檢▼



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機電署是於周四晚發稿指，4月30日傍晚接獲個人資料私隱專員公署通知，有市民稱，近日在網上伺服器平台瀏覽到部份新冠疫情期間進行「圍封強檢」行動時所收集的居民資料。

機電署指，事故涉2022年3月至7月間，圍封強檢行動所收集的資料。有關系統收錄14幢大廈內約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料，這些資料存放於特定的網上伺服器平台，只有獲授權人員以密碼登入方可使用。

機電署已報警

機電署指在接獲通知後即時查核、並發現有關資料可在無需輸入密碼的情況下瀏覽，但不能下載，隨即便要求網上伺服器平台供應商，於當晚從平台移除有關資料。機電署已就事件向警方報案，並通報政府資訊科技總監辦公室和保安局。

有市民通報指，機電署在新冠疫情期間的「圍封強檢」行動所收集、涉及14幢大廈、約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料，近日可在網上伺服器平台瀏覽。(廖雁雄攝)

機電署調查方向包括為何資料在圍封強檢行動完成一段時間後仍保留

署方表示，會配合警方調查，調查方向包括密碼登入系統為何失效和相關數據保安措施、是否有人蓄意入侵網上伺服器平台，以及為何資料在「圍封強檢」行動完成一段時間後仍然保留在該網上伺服器平台。

機電署就事故致歉，又指雖然暫時未有證據顯示相關資料被公開，但將郵遞信件至涉及大廈的單位，以通知有關的住戶。市民如有查詢，可致電機電署熱線2333 3762。

14幢受影響大廈：

1 德朗邨 德瑩樓

2 啟晴邨 欣晴樓

3 友愛邨 愛明樓

4 富昌邨 富良樓

5 湖景邨 湖暉樓

6 蝴蝶邨 蝶影樓

7 安達邨 善達樓

8 東頭（二）邨 偉東樓

9 廣福邨 廣惠樓

10 博康邨 博逸樓

11 祥華邨 祥豐樓

12 明德邨 明道樓

13 元州邨 元盛樓

14 鳳德邨 黛鳳樓

