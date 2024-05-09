年齡只是數字 宣萱機能健康 回到20年前與古天樂拍《尋秦記》時

現年53歲的宣萱出道超過30年，闖出一片天，憑着健康、開心、可靠的形象，不但人氣高企，工作更是接個不停。最近在街道或網上處處看到宣萱身影，身穿綠衣的她雙目有神，神采飛揚，看起來可媲美20年前與古天樂拍《尋秦記》時，猶如機能再生一般。宣萱身體機能十年如一日的秘密，就是做好保健，持續強化身體機能。



宣萱近年曝光率很高，從相片可見她可以靈活做出不同動作，狀態猶勝從前。

周身痛症及關節筋骨痛 健康響警號

回想宣萱拍攝《尋秦記》時，有多個動作、跳舞、騎馬鏡頭，宣萱仍可輕鬆處理。縱使多年來外表沒有很大變化，她表示深知身體機能大不如前，「我唔希望之後痛症或關節筋骨痛纏身。以前撐得住係因為後生，但身體開始響起警號。」

她坦言自從受痛症及關節筋骨痛纏繞，尤其是活動能力不如以前般靈活，工作和生活都受到影響，「有種冤痛纏住我，試過半夜痛醒，令我睡眠質素好差。」她開始正視身體需要，將健康放第一位。

每個人痛症及關節筋骨痛問題的嚴重程度都不同，可跟著以下動作，初步了解自己頸痛或膝蓋痛問題的狀況。

▼ 頸痛初步檢測方法，自行評分了解痛症嚴重程度

在以上測試，若總分數為0至5分，表示您有頸痛問題，建議立即到 https://ankh.pro/HK2374 連結、登記「RDS＋極速去痛技術」的限時體驗名額，極速解除痛症。

▼ 膝蓋痛初步檢測方法，自行評分了解痛症嚴重程度

在以上測試，若總分數為0至5分，表示您有膝蓋痛等關節筋骨痛問題，建議立即到 https://ankh.pro/HK2374 連結、登記「RDS＋極速去痛技術」的限時體驗名額，極速解除痛症。

作為真實客人 宣萱：我只信真客‧口碑No.1

宣萱卸下幕前女強人的堅強外殼，現實中自問只是一個普通人，同樣要面對痛症、關節筋骨痛或其他身體機能問題。拍動作戲難免受傷，試過弄傷頸部，「啪」的一聲令宣萱嚇了一跳，看她平日總是笑容滿面若無其事，但近年卻頻頻受傷，復原的時間亦更長。

她表示晚上夜闌人靜時，不得不為年齡增長而擔憂，嘆氣道：「我唔想因為痛症或關節筋骨痛，要坐輪椅、用拐杖或者長期睇醫生，盡量唔想要被人照顧。」為強化筋骨關節，重拾年輕活力，她選擇了真客．口碑No.1的ANKH機能再生。

宣萱表示在完成首次「RDS+極速去痛技術」療程後，痛症及關節筋骨痛已大大減輕，笑言： 「做完第一次之後，嗰種冤痛冇咗，我嘅case係咁，真係無誇張。」

她續指療程過程舒適得令她睡着了，「好舒服我瞓着咗，做療程時唔會有痛楚、好安全，唔使擔心要啪骨、要『lock』頸、要拮針、要被衝擊整痛，令到我好安心。」

宣萱：我好簡單 「得」我就會繼續嚟

宣萱分享對ANKH機能再生的評價，「每次做完療程都睇到進展，所以我都好期待每一次，因為我係一個好簡單嘅人，『得』我就會繼續嚟。」她在完成「RDS+極速去痛技術」療程後，有明顯效果，已經成功解決多年腰背、肩頸的關節筋骨痛。

此外，她表示以往身體機能有下滑的跡象，「以前一直都有手腳冰冷問題，發現每晚用熱水沖涼，都會覺得有寒氣湧出嚟，同埋近幾年睡眠質素好差，有時半夜會醒，起身個人好攰。」

ANKH機能再生團隊發現宣萱有氣血不順暢問題，就為她促進身體循環、溫經通絡，從而去除寒濕，療程過程中包括使用創新頂尖、專業技術，亦會因應她的體質而使用適合的專屬配方，為她去痛及調整身體機能，御痛強身。

她感謝ANKH機能再生為她提升身體機能，「我本身體寒、氣血唔好、怕凍，做完療程後，嗰股寒氣已經消失咗，成個人狀態好咗好多，仲可以一覺瞓天光，精神好咗。」

很多現代都市人和宣萱一樣面臨不同健康質素問題，想知道如何提升身體機能、御痛強身，可參看此連結https://www.ankh.com.hk/御痛強身服務

而她每次去到ANKH機能再生時，都會看到客人和她一樣感到十分滿意，臉上掛上笑容，整個人輕鬆了很多。

除了宣萱，很多ANKH機能再生客人同樣願意分享自己成功去痛的經歷：

任職資深文員的客戶黃小姐：

任職文職人員的客戶黃小姐：

想了解更多ANKH機能再生客人分享可以瀏覽此連結：https://ankh.com.hk/客戶分享

宣萱：幫到我，亦希望更多人得到幫助

自宣萱成為ANKH機能再生的真實客戶，完成「RDS+極速去痛技術」療程後已經成功解決痛症及關節筋骨痛，重拾年輕活力。她現在亦會繼續進行保健保養的療程，令自己更健康，更精神。

她將個人經歷分享給大家，希望更多人能得到幫助，「如果身體有痛症或關節筋骨痛問題，當然要信真客．口碑No.1嘅ANKH機能再生。」

ANKH機能再生擁有13萬成功去痛個案，在社文媒體及網站上看到大量真客實證視頻，當中不乏名人，除了宣萱，亦包括資深主持人黎芷珊、粵劇名伶蓋鳴暉、資深傳媒人車淑梅及資深藝人黎燕珊都是真實客戶。

想和她們一樣解決痛症及提升身體機能，可到https://ankh.pro/HK2374連結登記限量「RDS＋極速去痛技術」體驗名額。

ANKH機能再生 - 痛症健康集團屢獲獎項，深受各方專業信任，不但已經連續兩屆獲得香港醫護學會認同及肯定，更分別奪得最受醫護人員信賴「痛症治療品牌大獎」以及「最高榮譽去痛技術大獎」，深得醫護人員信賴及推崇。

而且ANKH機能再生亦是第一間企業連續兩屆榮獲《香港01》頒發「01企業金勳大獎」的「傑出痛症治療中心」以及「傑出去痛健康集團」獎項。

ANKH機能再生去痛健康中心達4萬6千呎 環境寬敞舒適

ANKH機能再生為客人帶來貼心、溫暖的服務體驗，讓他們在踏入ANKH機能再生痛症健康中心一刻開始，置身於溫暖、寬敞、舒適的環境中，由專業團隊為客人細心講解及溝通，緩解他們因痛症而感到的焦慮與不安的情緒，於進行療程時更能放鬆身心。

ANKH機能再生去痛健康中心位處尖沙咀、銅鑼灣及沙田核心地段，總面積達46,000呎。

希望大家跟宣萱一樣能夠及早解決痛症、關節筋骨痛問題，同時提升體質及活力，能夠「御痛強身 機能再生」。

尖沙咀

彌敦道132號美麗華商場第1期7樓711-712室及19樓1907室

(尖沙咀港鐵站B1出口往彌敦道)

銅鑼灣

羅素街38號金朝陽中心36樓全層

(銅鑼灣港鐵站A出口往羅素街)

沙田

鄉事會路138號沙田中央廣場辦公大樓第1座22樓全層

(沙田港鐵站B出口)

ANKH機能再生 - 痛症健康集團：ankh.com.hk

(資料及相片由客戶提供)