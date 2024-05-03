寨卡病毒感染｜38歲長期病患男發燒出疹　4月遊泰國曾被蚊蟲叮咬

一名有長期病患的38歲男病人今日（3日）確診寨卡病毒，據​衞生署衞生防護中心初步調查，他於4月10日至18日到泰國，外遊期間曾被蚊蟲叮咬。他的家居接觸者和同行人士至今沒有出現病徵。中心仍在繼續接觸者追蹤工作及跟進調查，並會將個案通報泰國衞生當局。



衞生防護中心正調查一宗外地傳入寨卡病毒感染個案，涉及一名有長期病患的38歲男病人。（資料圖片）

​衞生署衞生防護中心今日表示，正調查一宗外地傳入寨卡病毒感染個案，涉及一名有長期病患的38歲男病人。他自4月24日起發燒及出疹，於翌日（4月25日）到北大嶼山醫院急症室求診，並獲安排到瑪嘉烈醫院接受診治。其血液樣本經化驗後，於今日證實對寨卡病毒呈陽性反應。他情況一直穩定。

中心隨即展開流行病學調查，初步調查顯示，該名38歲男病人曾於4月10日至18日到泰國，外遊期間亦曾被蚊蟲叮咬。他的家居接觸者和同行人士至今沒有出現病徵。中心仍在繼續接觸者追蹤工作及跟進調查，並會將個案通報泰國衞生當局。

圖中的埃及伊蚊能將登革熱、寨卡病毒等致命疾病傳給人類。（路透社）

中心發言人表示，寨卡病毒感染屬於蚊傳疾病，為減低感染蚊傳疾病的風險，除一般措施外，市民如從受影響地區回港，應在至少21日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

根據世界衞生組織的資料，西太平洋和東南亞有多個國家／地區（包括泰國）曾出現或正出現寨卡病毒傳播。衞生署已通知食物環境衞生署進行病媒監測和滅蚊。寨卡病毒感染屬香港法定須呈報傳染病，任何懷疑或確診個案均須即時呈報，以展開調查、控制和監察。