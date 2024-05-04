最低工資方程式經濟增長設封頂　孫玉菡否認保守：都要令僱主放心

最低工資引入「可加不減」方程式，方程式中的經濟增長因素設1%封頂機制。勞工及福利局長孫玉菡今（4日）指，方程式希望有補底效果，無論好壞均不會減最低工資，又稱已平衡各方看法，不認為方程式是保守，重申方程式會實行5至10年作檢討，而不是千秋萬世套用。



行會批准最低工資委員會的建議，。（月廖雁雄攝）

孫玉菡今早電台節目在表示，新的最低工資方程式已照顧到議價能力最低的基層勞工，新引入「可加不減」做法，可以成為基層勞工的定心丸，強調香港作為富裕社會，對於基層勞工應盡最「幫多少少」。

他又說，方程式已盡量平衡各方看法，包括照顧到商界承擔能力，認為引入方程式不會影響競爭力。孫認為，方程式取本地經濟增長10年平均數，目的是令得出的數值更穩定；設增幅1%封頂機制，則為了絕對跟從方程式檢討最低工資，令僱主放心：「方程式計到幾多，就係當年最低工資修訂水平，如果要咁樣做嘅話，大家都要令到僱主覺得略為放心少少，因為如果突然有一年唔知點解，有個超出好犀牛嘅數，所以都要平衡各方面睇法。」

實行5至10年後會再作檢討 孫玉菡重申方程式不是「千秋萬世」

對勞工界指經濟增長因素比重不足，難令基層勞工共享經濟成果。孫玉菡則稱不認為方程式保守，重申方程式是由最低工資委員會一致通過的共識，實行5至10年後會再作檢討，並不是「千秋萬世」。

另外，立法會正在審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，他稱一些情節嚴重的狀況，需要更有阻嚇力的罰則，當中情節嚴重並非虐兒本身，而是相關專業人士不舉報。

勞工及褔利局局長孫玉菡。(廖雁雄攝）

他舉例指，一名專業人士已見過有關兒童很多次，任何合理人士都會覺得他應一早知道，但不知為何他沒有舉報，便是情節嚴重；另一方面可能有專業人士只是很短時間見到該兒童，一般人都覺得可能並非一下子可察覺得到，這狀況下不察覺則屬情節沒有這樣嚴重。他認為專業人士知情不舉報要有阻礙性罰則，例如判監等。