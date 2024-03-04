輸入勞工｜孫玉菡訪問福建　了解當地輸港勞務合作企業實踐經驗

勞工及福利局局長孫玉菡今日（4日）展開在福建福州的訪問行程。局方表示，他向福建當局介紹香港招攬和支援人才的政策措施，以及勞工市場和經濟的最新情況；他在出席座談會，聆聽當地輸港勞務合作企業在各輸入勞工計劃下的實踐經驗，聚焦討論如何用好各計劃以滿足僱主的招聘需要，同時保障在港工作輸入勞工的僱傭權益。



孫玉菡上午先拜會福建省常務副省長郭寧寧，介紹香港招攬和支援人才的政策措施，以及勞工市場和經濟的最新情況。他其後拜訪福建省商務廳廳長黃河明並共進午餐，就對港勞務合作管理監督工作交換意見；他亦與公共福利金計劃下福建計劃的受惠港人見面，了解在當地養老的香港長者的需要。

港政正推行「院舍輸入護理員特別計劃」、「建造業輸入勞工計劃」、「運輸業輸入勞工計劃」和「補充勞工優化計劃」，以解決多個行業人手嚴重短缺的問題。局方表示，如擬輸入勞工為內地居民，僱主必須經由內地相關主管部門核准的輸港勞務合作企業招聘輸入勞工。

孫玉菡下午出席座談會，聆聽當地輸港勞務合作企業在各輸入勞工計劃下的實踐經驗，聚焦討論如何用好各計劃以滿足僱主的招聘需要，同時保障在港工作輸入勞工的僱傭權益。孫玉菡表示，港府定期向勞工顧問委員會匯報行業輸入勞工計劃的實施情況，並會進行檢討；如有需要，會優化行業輸入勞工計劃的設計及執行細節。

孫玉菡一行晚上與福建省香港商會代表共進晚餐，了解港商在當地投資的情況和港人港企所需的支援。他鼓勵閩港兩地企業和人才加強交流合作，融入國家發展大局。訪問團成員包括香港人才服務辦公室總監劉鎮漢及勞工處代表。孫玉菡明日（5日）會繼續當地的訪問行程。