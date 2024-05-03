五月天5.1演唱會取消　內地歌迷排6小時換到今日門票：能看就OK

台灣天團五月天正在中環海濱活動空間舉行7場露天演唱會，但5月1日場次因暴雨導致舞台設施故障，主辦單位宣布取消，將該場次延期到下周四（9日)舉行，令到不少趁五一黃金周來港觀看的內地「五迷」大失預算。



有購了當日門票的內地粉絲因工作關係，下周四無法來港補看，昨日（2日）選擇在退票站輪候約6小時，成功換到今日演唱會場次，雖然未能換取同一票價場次，由$1,180前排位置，變成$780門票，但已經滿心歡喜，「沒關係，只要能看就OK啦！」



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演唱會主辦方在1日發公告表示，因受惡劣天氣影響，部分舞台設施出現故障，決定將五月一日的場次延期至9日演出。受影響場次的觀眾，可選擇在昨日（2日）的早上10時至晚上8時，以及今日（3日）的早上10時至中午3時，到中環海濱公共空間的臨時退票站選擇改看延期場次、退票；另會釋出少部份指定場次供換票。

昨天排隊等6小時換票：隊尾排到摩天輪

深圳居民Alice是15年的忠實「五迷」，每年都會看五月天演唱會，今年3月亦有去看高雄站的巡演。她於周三專程從工作地方長沙來港看演唱會，沒料到演唱會延期舉行。她指，下周四要上班，不能夠看延期場次，因此昨日早上10時便開始在退票站排隊，等候換票，「等到下午4時才換到，隊尾排到摩天輪」，排至演唱會入口閘門內仍要「再轉好多圈才到，很多人」。

原本位置在貝斯手瑪莎的面前 現時在B2區仍不介意

她原本的2張票價各值$1,180，是在A1區域，「在貝斯手瑪莎的面前，第五排的位置」，現時換成$780的門票，位置在B2區，「這是排到的時候，可以換到最好的位置了」。她引述職員指，只能對換$780的票，若選擇延期場次，才可換取原價門票，不過主辦方稱，可「多退少補」，將差額退還。她表示，不太介意座位區域，「之前在高雄看過的已經很前了」，今次雖然「沒有之前的位置滿意，但沒關係，只要能看就OK啦！」

杭州樂迷稱取消場次感難受 幸在微信「五迷群」購得原價門票

來自杭州的黃先生是10年年資的「五迷」，他在周三來港看演唱會，「看到晚上取消了就很難受」，本來打算失望而回，不過昨晚在微信的「五迷群」中，留意到有人原價放出今天的演唱會票，於是他馬上更改原本今日到澳門的行程，今晚前來赴「五月之約」，「現在很開心，演唱會從頭到尾的部分都很期待。」