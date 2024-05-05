五一｜內地客把握黃金周尾巴　趁日落到堅尼地城打卡　排隊影路牌

內地五一黃金周今日（5日）結束，本港前幾日天氣不佳，昨日更有紅、黃雨，到今日下午終於放晴，不少旅客把握時間到各景點「打卡」。

位於西環的堅尼地城海旁，在日落時份更為吸引，逾70名旅客在此拍照，打卡位必須包括「堅彌地城新海旁」路牌才叫完美，都自發排隊，秩序井然。以往有不少旅客會行出馬路拍照，今日有警員維持秩序，未見有人「越位」。



今日（5日）下午放晴，不少旅客把握時間到西環的堅尼地城海旁打卡，路牌更出現人等候。（鄧宇詩攝）

內地五一黃金周今日結束，現時內地旅客來港更常到特色景點閑逛、「打卡」，並非如以往一樣只有購物行程。前幾日天氣不佳，昨日更有紅色、黃色暴雨，今日下午放晴，不少旅客把握時間到各景點「打卡」。

位於西環的堅尼地城海旁就有近70名旅客在此拍照，有些在近海濱一處拍照，亦有些與附近的市區紅色的士拍照，若想與「堅彌地城新海旁」街牌拍照更需排隊，在場所見都秩序井然。

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來自深圳的李小姐今午到港，中午到了尖沙咀的長興大廈「打卡」，今次第一次到堅尼地城海旁，形容環境「很放鬆」。她笑言人太多，「不想拍（照）了。」她是透過小紅書得知這個地方。

在湖南上學的徐小姐表示，今次第一次來港，認為香港與內地有很多不一樣的地方，「看一下跟網上說的有沒有差。」（鄧宇詩攝）

在湖南上學的徐小姐表示，今次第一次來港，認為香港與內地有很多不一樣的地方，「看一下跟網上說的有沒有差。」她昨天去尖沙咀、中環，對內地旅客而言，香港物價略貴。她表示，在很多電影看過香港的景色，認為香港的景色十分具吸引力。

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