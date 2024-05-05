康文署推同行共融舞蹈計劃　為2特殊校40名學童提供到校舞蹈培訓

康樂及文化事務署「關愛．同行共融舞蹈計劃」今日（5日）啓動，由本月至明年7月舉行，為期十五個月，以香港文化中心為基地，讓不同能力的人士一起跳舞，達致共融。計劃將為兩所特殊學校共40名學童提供整個學年的到校舞蹈培訓，學員參與一系列培訓工作坊之後，明年7月在香港文化中心劇場參與結業演出，展示學習成果。



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署長劉明光：受廣州殘疾人士音樂計劃啟發

康文署署長劉明光致辭時表示，去年參觀廣州星海音樂廳時，接觸到一個給殘疾人士的音樂共融計劃，覺得很有意義，其後跟同事分享，並得到本地資深舞蹈家兼計劃藝術顧問王廷琳支持，促成「關愛．同行共融舞蹈計劃」誕生。他希望計劃令市民感受到舞蹈共融的喜樂。

王廷琳與舞者聯同四個共融舞蹈團體的年輕人，在今日的啟動禮表演多支共融舞蹈，包括輪椅舞，亦有與現場觀眾共舞的環節。到場的市民約一千人，當中包括約100名殘疾兒童，觀眾積極參與其中，體現傷健一家的精神。

康文署署長劉明光（右）與資深舞蹈家兼計劃藝術顧問王廷琳（左）主持「關愛．同行共融舞蹈計劃」啟動禮。(政府新聞處圖片）

兩所學生完成培訓後明年7月文化中心演出

該計劃將為兩所特殊學校共40名學童提供整個學年的到校舞蹈培訓。學員參與一系列培訓工作坊之後，將於明年7月在香港文化中心劇場參與結業演出，展示學習成果。此外，計劃進行期間將有一系列活動在香港文化中心舉行，包括由多個團體參演的共融舞蹈嘉年華、共融工作坊，以及多場共融舞蹈演出。

康文署表示，除了本地藝團外，今年7月更有來自瑞典、專門研究神經多元兒童舞蹈的團體來港演出。康文署的「寓樂頻道」網頁將陸續展示各項活動的精華片段，向公眾分享整個計劃的進程。