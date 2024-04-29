維港teamLab｜發光蛋爆蛋？康文署解畫：天氣差放氣，好天再充氣

政府斥資5,000萬元推動的「藝術@維港2024」，其中焦點項目「teamLab：光漣」開幕約一個月，昨日（28日）被發現有約數十個「發光蛋」ovoid（蛋狀物）塌下。



原來「發光蛋」並不是破損，康文署解釋，由於天氣不穩，將部分設於當風位置的5米展品放氣，若天氣轉趨穩定，「發光蛋」將再充氣。



+ 11

「teamLab：光漣」由3月25日至6月2日晚上在金鐘添馬公園舉行，在公園內不同位置放置過百個ovoid（蛋狀物），市民可免費參觀，如要進入互動區則要預先登記。近日，有市民發現，有約數十個「發光蛋」ovoid（蛋狀物）塌下，只有「蛋殼」。

將當風位置5米展品放氣

康文署解釋，本港天氣自上周起開始不穩定，天文台近日的預報及康文署設於添馬公園的風速計，均監測到展覽場地時有陣風、強風和雷暴等情況。為確保安全，署方安排將部分設於當風位置的5米展品放氣，並圍封相關位置和掛上展品維修中告示。康文署指，會繼續密切關注情況，若天氣轉趨穩定，將考慮安排為相關展品再充氣。

▼3月24日 「藝術@維港2024」開幕禮▼

