康文署「喜拍康文遊」攝影比賽　攝錄動人景致　贏取豐富獎品

康樂及文化事務署（康文署）舉辦名為「喜拍康文遊」攝影比賽（本活動），讓熱愛打卡拍片、記錄美好生活日常的你，盡情發揮影像觸覺與攝製天份，在康文署轄下的場地、設施及舉辦的活動、節目留下美麗影像。



康文署設施遍佈全港18區，亦不時舉辦多元的康體文藝活動，令市民生活增添姿采。如果你是康文粉絲，又自問是打卡能手，就要把握今次機會，參加「喜拍康文遊」攝影比賽，於Facebook、Instagram、小紅書或抖音的帳號上分享與康文主題相關的相片或短片，經評審選定為冠、亞、季軍、或最「喜拍」的作品，將有機會贏取豐富獎品！

「喜拍康文遊」比賽詳情大公開

「喜拍康文遊」攝影比賽分三個階段進行；分「本地組」和「旅客組」；每組均設有「相片組」和「短片組」。相片及／或短片作品必須與康文署的場地設施及/或康文署舉辦的活動及/或康文署吉祥物思文喵及活力仔相關，本文文末列舉了一些特色康文場地及文化康體活動，以提供靈感。

「相片組」的參賽者在每個階段可提交不超過5張相片，亦即是最多共15張相片；「短片組」的參賽者在每個階段可提交不超過3條短片，亦即是最多共9條短片。相片可輔以40字以內文字。短片長度上限為一分鐘。參賽作品必須具備康文元素。評判將根據作品的主題切合度、表達手法、構圖、氣氛、美感及拍攝技巧、所得的讚好(like)數量等標準，選出冠、亞、季軍、及優異獎作品。

三階段的期限如下：

註:

*活動結束後提交的作品將不予考慮，康文署有裁定參賽資格的最終決定權。

*本活動受條款及細則約束。

參賽組別：

四個參賽組別分別為:

第一組：本地組相片作品

第二組：本地組短片作品

第三組：旅客組相片作品

第四組：旅客組短片作品

註:

*「本地組」為香港居民而設，參賽者必須持有香港身份證，倘若獲獎須出示香港身份證以供核實。

*「旅客組」為訪港旅客而設，參賽者必須持有有效旅遊證明文件之非持有香港身份證，倘若獲獎須出示有效旅遊證明文件以供核實。

獎項分類：

「冠、亞、季軍」獎項：

得奬作品將從三個階段中所有成功遞交的作品中，評判將根據評判準則在四個參賽組別中分別選出冠、亞、季軍各1名，即本活動「冠、亞、季軍」合共12個奬項。

註:

*鳴謝主題樂園及國泰航空贊助。機票得獎者需承擔相關稅項及附加費。

* 可接受航點為：

東南亞 - 馬尼拉、曼谷、布吉、新加坡、吉隆玻、雅加達、峇里島、泗水、胡志明市、金邊

內地 - 北京、成都、重慶、廣州、福州、海口、杭州、南京、青島、上海（浦東）、上海（虹橋）、溫州、武漢、廈門、西安、鄭州

* 受條款及細則約束，描述只供參考，獎項以實物為準。

「最喜拍優異獎」：

根據參賽作品主題貼合度、評審準則及讚好(like) 的數量，每個階段中，每個上載平台上的每個參賽組別均設優異獎，即本活動共設48個優異奬。優異奬為面價值港幣一百元的電子禮券及康文署博物館全年家庭通行證一份。

參賽步驟：

步驟一︰

根據作品上載平台，參賽者本人之社交媒體平台追蹤／關注「康文＋＋＋」官方Facebook、或「康文＋＋＋」官方Instagram專頁、或「香港文化體育及旅遊局」官方小紅書或「香港文化體育及旅遊局」官方抖音帳號

步驟二︰

於活動期内將「相片」及／或「短片」作品以公開形式上載至參賽者本人之上述社交媒體平台，並標註「#喜拍康文遊本地組」或「#喜拍康文遊旅客組」，和「#康文設施／場地名稱」

步驟三︰

經以下連結https://forms.gle/WwBSn36B2ZbVkxGSA填寫表格並提交

遊歷「康文遊喜拍點」 出遊打卡參賽一take過

參賽作品必須與康文主題相關。主辦單位配合3個階段，特別介紹一系列「康文遊喜拍點」，為巿民提供靈感，來一趟「喜拍康文遊」！參加者亦可自選拍攝地點，分享您的康文遊心水路線。

第一階段：

2024年5月1日 (早上00：00分)至2024年6月16日(晚上11：59分)

(一)：港島浪漫喜拍點

▶️ 喜拍點：鴨脷洲風之塔公園

園內展覽廊可一睹香港漁民的生活風俗，走進仿漁船造型的風之塔觀景台，可眺望香港仔避風塘美景。五月是水黃皮和雞蛋花的花季，是拍攝繁花盛開的好題材。

▶️ 喜拍點：淺水灣泳灘

柔軟潔白的細沙，清澈的水質，泳灘旁有多國風味料理，一邊細嘗美食一邊欣賞醉人海景，彷如置身海島度假。

▶️ 喜拍點：赤柱海濱長廊

沿海灣而建的步道，西起赤柱大街，東至水僊古廟，擁有廣闊和壯麗的海景，赤柱特色壁畫處處，是遊人的打卡熱點。

▶️ 喜拍點：石澳情人橋

石澳「藍橋」又稱「情人橋」，是當地著名地標。粉藍色的橋身夢幻又浪漫，橋闊只可讓兩人並肩同行，是情侶必去景點。

▶️ 喜拍點：添馬公園

至2024年6月2日止 teamLab：光漣

(二)： 離島文史喜拍點

▶️ 喜拍點︰長洲北帝廟遊樂場足球場

2024年5月5日 包山嘉年華2024 - 攀爬嘉年華

2024年5月15至16日 搶包山比賽 / 搶包山決賽暨頒獎典禮

▶️ 喜拍點：長洲東灣泳灘

從長洲碼頭向東走一會即可到達長洲東灣泳灘，泳灘呈窄長彎月型，水清沙幼，天氣晴朗時能從這裡眺望港島南區。

▶️ 喜拍點︰洪聖爺灣泳灘

洪聖爺灣泳灘位於南丫島榕樹灣的東南面，水清沙幼。遊人可於每年4-10月在泳灘提供救生服務期間暢泳和眺望遠處南丫發電廠的建築（俗稱「三支香」），亦可在黃昏時段欣賞及拍攝海灘的日落美景。

▶️ 喜拍點︰上長沙泳灘/下長沙泳灘

上長沙泳灘擁有長長的沙灘，水清沙幼，是近年遊人到訪大嶼山的其中一個景點。泳灘遠離繁囂，讓人可以盡情放鬆。下長沙泳灘在長沙以東，海岸線相比上長沙泳灘為短，這裡讓你和親朋好友可以享受海邊休閒時光。

▶️ 喜拍點︰銀鑛灣觀景台

銀鑛灣觀景台位於大嶼山的梅窩，遊人可以270度欣賞梅窩的海岸美景，特別在天朗氣清的日子，在藍天白雲的映襯下，景色怡人。因此，這裡也是熱門的攝影景點。

▶️ 喜拍點︰南丫島北段公共圖書館

三層高建築物以「沿海而閱：一本關於南丫島的書」為設計概念，混凝+特色外牆印以宋代詩人朱熹的《觀書有感》詩詞作書本封面，長形木條裝飾，如同書脊。圖書館位於1和2樓，配合建築概念，圖書館部分坐位設於臨海的窗前位置，為讀者提供舒適的閱讀環境。

(三) 新界東文青喜拍點

▶️ 喜拍點：沙田大會堂

康文署將於2024年6月9日在沙田大會堂廣場及大堂舉行《多彩華藝》嘉年華，為大家帶來富有中華文化特色的舞台演出，另有「喜」動圖書館、文化攤位、大堂中樂表演等一系列活動，讓大眾在戶外戶內都感受到中華文化藝術的繽紛多彩。

▶️ 喜拍點：香港鐵路博物館

香港鐵路博物館是在舊大埔墟火車站原址上改建而成的戶外博物館。舊火車站大樓建於1913年，是一座風格獨特的金字頂中國傳統建築。火車站於1984年被列為法定古蹟。

▶️ 喜拍點：香港文化博物館

• 香港流行文化節 2024 - 俠之大者 - 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展

• 絕代芳華・梅艷芳

• 瞧潮60+

• 《文又得武又得》經典武俠劇服飾道具展覽（5月8日起）

▶️ 喜拍點：沙田公園

沙田公園設計中西合璧，庭園部分運用了中國傳統造園手法，以圍牆營造園中園，層層深入、景中有景；園圃有些角落則展現西方園林風格，配襯流水淙淙的噴泉，予人豁達開朗之感。鄰近的城門河邊亦可賞花。

▶️ 喜拍點：車公廟體育館

車公廟體育館是沙田區內最新的體育館。體育館採用不少混凝土及綠化設計，整體佈局層層遞進，與附近山巒融為一體；配以工整的落地玻璃窗，令使用者在館內穿梭時可欣賞周邊綠化景緻。館內中庭採用開放式設計，輔有長廊連接康體設施和戶外庭園，一直是區內的打卡熱點。

▶️ 喜拍點：將軍澳單車館公園

公園有大量設施，包括露天劇場、極限運動場、緩跑徑、運動攀登牆、中央草坪、兒童遊樂場、長者健體園地、人工湖及模型船池等。公園設施動靜皆宜，栽種的植物繁多，市民在綠蔭處處的閒逸環境下，亦可領略另一番動感天地。毗鄰的香港單車館，是本港首個符合國際自行車聯盟標準的室內單車場館。館內設有一條長250米的木製場地單車賽道，並提供多元化的康體及配套設施，適合舉辦不同類型的活動及大型盛事。

(四) 九龍藝文喜拍點

▶️ 喜拍點：香港文化中心

至5月5日止《文又得武又得》經典武俠劇服飾道具展覽

香港文化中心在1989年啓用，一直以來是香港首要的國際級演藝場地，其獨特的陡坡外形，猶如一隻展翅飛翔的大鳥。文化中心由演藝大樓、行政大樓、餐廳大樓和露天廣場組成；演藝大樓設有音樂廳、大劇院和劇場三個主要演出場地。

▶️ 喜拍點：香港藝術館

袖珍．厚禮──浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展

吳冠中藝術贊助專題展覽系列：吳冠中──黑‧白‧灰

香港藝術館於1962年成立，是香港第一所公營美術館，守護逾19,500套藝術珍品，透過古今、中西、本地及國際的比照，演繹多元萬象的藝術世界，其外牆設計隨着日照呈現不同光影，與維多利亞港的粼粼碧波相互輝映。香港藝術館擴建後由4層增至5層，新樓層設三面落地玻璃，讓你可以270度觀賞維港景色。

▶️ 喜拍點：荔枝角公園(嶺南之風)

荔枝角公園內的「嶺南之風」是一個中式公園，以傳統嶺南風格造園。園內的建築物也是採用嶺南風格，如陶塑、瓦作、灰塑、石雕和木砌等。此外，園內掛有多副著名學者的對聯，更有精緻的盆景擺設，供遊人欣賞。

▶️ 喜拍點：高山劇場

位於公園內，旨在打造一個能融入周遭翠綠景緻的表演場地，是粵劇演出的熱門場所。劇場新翼的開放式前庭，配合大堂中式窗櫺裝飾，體現了現代中國建築風格，更展示戲服雕塑創作《記憶．綴白》。另設置粵劇教育及資訊中心，推動粵劇藝術教育工作。

▶️ 喜拍點：東九文化中心

至2024年7月30日止環遊角落(參觀展覽須預先登記)

公眾藝術裝置《活在城中》

東九文化中心現於「展隅」舉辦藝術科技互動體驗《環遊角落》，以沉浸式設計、追蹤系統及體感互動裝置等嶄新科技，重新演繹昔日香港的情懷。同場更在户外展出公眾藝術裝置《活在城中》。

康文署文化或康體活動

除「康文遊喜拍點」之外，參賽者亦可提交與康文署舉辦的文化或康體活動有關的作品參賽，以下為比賽期間康文署舉辦的重點節目摘錄：

(資料及相片由客戶提供)