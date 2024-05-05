巴黎奧運網媒參與轉播？　楊潤雄稱要與擁有者商討：有空間會盡做

巴黎奧運將於7月開幕，近期大眾都關注巴黎奧運轉播權，文化體育及旅遊局局長楊潤雄在新城電台節目提到，政府購入的其他轉播權，仍要跟轉播權擁有者商討，了解轉播權細節；就會否開放網上媒體參與播放，他回應說：「有空間我哋會盡量去做。」



楊潤雄：目標希有更多人能收看巴黎奧

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府購入巴黎奧運的電視轉播權及其他轉播權，前者會以持牌電視台作轉播，後者仍要跟轉播權擁有者商討，了解轉播權細節。就會否開放網上媒體參與播放，他稱目標是希望香港可以有更多人能收看巴黎奧運，「有空間我哋會盡量去做。」

2024巴黎奧運會與殘奧會海報合二為一畫面（奧運會官網）

預告啟德體育園會成功接洽一些表演項目

就啟德體育園落成後使用上的安排，楊潤雄稱，啟德體育園內有三個場館，包括一個可容納5萬人的有蓋體育場地、一個可容納約1萬人的室內場館，以及公眾普及使用的運動場，三個場館也可配合不同類型及規模的表演項目。

他續指，目前正與啟德體育園的管理公司商討，有關場地定價及推廣策略等，預計未來會成功接洽一些表演項目及活動，也鼓勵本地體育總會善用場地，爭取國際賽事來港比賽，「我哋希望可以用好個場地，為我哋經濟帶來收益，帶動附近經濟活動，更重要是讓巿民可以參與。」

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吸取美斯事件教訓：會小心處理一些細節

提到過去幾宗盛事舉行期間也有混亂情況出現，包括美斯訪港作賽未有落場一事，楊潤雄指，活動由私人機構主辦，政府提供協助，當局事後也就事件與業界總結，未來會更小心處理一些細節，「例如球星到時係咪會出？有啲咩事先可以講得更清楚？呢啲我哋吸收取經驗。」