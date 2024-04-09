巴黎奧運｜信和4大商場將直播奧運　料商場生意額升兩成半

特首李家超今日（9日）宣布政府已購入2024年巴黎奧運及殘奧播映權，信和集團表示，旗下4大商場大電視屆時將直播賽事；由6月起，奧海城將舉辦多項體育推廣活動，預料商場人流及生意額較去年同期升20%及25%。



信和集團表示，旗下4大商場將大電視直播巴黎奧運。（信和集團提供）

屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場直播賽事

文化體育及旅遊局將與TVB、Viutv、HoyTV及香港電台討論播放奧運及殘奧安排，待落實後公布。

信和集團今日表示，一直以來都致力支持運動發展及大型體育盛事，並全力支持舉辦多項活動及帶動市民一起支持運動員，集合大量市民到商場欣賞直播賽事，全城為運動員打氣。

信和指上屆東京奧運，集團旗下商場奧海城、屯門市廣場等都有播出6名運動員為香港奪得奧運獎牌，今屆巴黎奧運，旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場都會透過大電視直播賽事。

屯門市廣場設有540英吋大電視直播賽事。（信和集團提供）

信和表示，奧海城亦於2022年增設兩部430英吋大電視，過去經常舉辦多次大型體育盛事直播活動，已為市民欣賞體育盛事直播熱點，商場內設兩部大電視同時播映不同賽事，而屯門市廣場亦設有540英吋大電視直播賽事。

今年6月，信和集團其下商場奧海城將會聯同多個體育總會舉辦不同體育推廣活動，包括香港體育學院、香港體育舞蹈總會霹靂舞分部、中國香港跳繩總會、中國香港啦啦隊總會等，帶動全城市民投入奧運氣氛。而在巴黎奧運期間，商場將會舉辦大型打氣大會，與市民一同觀賽賽事，更會提供打氣道具，一起為出戰的運動員打氣。

信和續指，上屆奧運雖處於疫情，但市民依然熾熱期待到商場觀賞賽事，並為運動員打氣，預期在疫情後首個奧運，將會吸引更多市民參與集團旗下商場的奧運活動，與去年同期比較，相信可為商場帶動約20%人流及25%生意增長。