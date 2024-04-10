巴黎奧運｜鄭泳舜及學者促電視台　配合轉播時製作節目推廣運動

政府在昨日（9日）宣布已購入今年巴黎奧運及殘奧的轉播權，將經本港的3間免費電視台（無綫、ViuTV及HOYTV）及香港電台免費轉播。



立法會民政及文化體育事務委員會委員鄭泳舜今日（10日）表示，獲轉播權的傳媒在免費播放奧運賽事外，亦應自行計劃製作更多可刺激經濟的節目；至於政府則可考慮在康文署的場地免費播放奧運賽事。



浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松則認為，上次政府購買了東京奧運轉播權，但其發揮的社會效益卻不足夠，因此建議政府和傳媒共同打造平台來刺激或鼓勵經濟和運動產業，如增加更多互動內容，讓市民在觀看奧運時，可享沉浸式體驗。



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立法會民政及文化體育事務委員會委員鄭泳舜在港台節目《千禧年代》表示，相信政府購入奧運轉播權讓媒體免費轉播，將有助推廣和促進本地的體育產業發展。

鄭泳舜倡電視台增轉播條件：製作刺激經濟節目

他指出，政府在上屆東京奧運轉播權上，與轉播電視台達成協議，當中包括電視台必須免費播放至少900小時的賽事，有香港運動員的賽事亦必須轉播，同時在接下來的一年，電視台需製作及播放推動體育的節目，鄭泳舜建議政府在今年再討論新協議時，可多年加一項條件，「電視台要自己諗啲可以刺激到經濟嘅節目」，如轉播重要體育盛事等，讓香港可在奧運氣氛下，帶動本地經濟發展。

他亦建議政府可考慮在康文署場地播放奧運賽事，在播放期間可設體育活動，為奧運添氣氛，他相信康文署不會與同樣播放賽事的商場和酒吧等爭生意，因兩者的市場不同、面對的受眾都不同，加上賽事數量多且時間錯開，如能詳細商討不同賽事的時間表，相信康文署場地不會與商場、酒吧等場所的播映賽事和時間相撞。

4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（盧翊銘攝）

劉永松：獲轉播權傳媒應把省下金錢推廣本地運動產業

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松在節目中稱，今次購入轉播權的金額預計會比以往電視台搶購獨家轉播權便宜，譬如在2016年里約奧運，電視台在惡性競爭下，將獨家播映權的投標額叫標至1.6億元，現在的傳媒可免卻此等惡性競爭，而政府在沒有競爭下亦可用較相宜的價錢買入轉播權。

他建議轉播的傳媒可將買轉播權省下的金錢，用來打造一個可鼓勵本地運動產業的平台，他相信蓬勃的本地運動產業可有助推廣香港經濟、提升社會和諧感以及國家認同感。

與此同時，傳媒除了在播放賽事同獎牌榜外，亦可結合現有科技，為轉播節目增加更多互動內容，讓觀眾不再只是旁觀者，亦是參與者，他認為這些沉浸式體驗可提升體育文化，吸引更多人關注體育項目；他亦提及到市民大眾對奧運的期望值不應只放在香港得的獎牌上，亦可欣賞賽事本身，享受體育運動。