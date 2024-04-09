巴黎奧運．三人籃球｜港隊力爭入場券　維園資格賽獲頒M品牌認可

維多利亞公園周五起將一連三日（12日至14日）舉辦巴黎奧運三人籃球資格賽，香港隊以東道主身份派出男、女子隊角逐，力爭奧運入場券。​大型體育活動事務委員會今日（9日）宣布向「FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽」頒授「M」品牌認可，委員會主席吳守基表示，「FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽」不但展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，推動體育發展，而且為香港增添活力和姿采，吸引更多海外旅客訪港，提升香港作為國際體育盛事之都的地位。



4月12至14日主辦FIBA巴黎奧運資格賽，身為東道主的香港隊，男、女子隊將分途與荷蘭、蒙古等世界排名前七球隊對賽，爭取奧運正賽一席。大型體育活動事務委員會宣布，委員會已向首次在香港舉行的「FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽」頒授「M」品牌認可。

吳守基說，香港成功爭取成為「FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽」首站的主辦城市，對於香港三人籃球發展，是一個重要的里程碑。他指，今次賽事吸引了世界頂尖的三人籃球隊伍來港參賽，而更重要的是，中國香港男、女子三人籃球代表隊將歷史性於主場出賽，角逐奧運參賽名額。

他又指，上述活動跟其他「M」品牌活動一樣，不但展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，推動體育發展，而且為香港增添活力和姿采，吸引更多海外旅客訪港，提升香港作為國際體育盛事之都的地位。

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人及非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部份活動更會獲得撥款資助。