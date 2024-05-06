調查：八成半職場初哥感壓力　工聯會籲與上司定期午飯助交流

初入職場難免不知所措，工聯會青年事務委員會早前訪問約300名25歲或以下及擁2年或以下工作經驗的「職場初哥」，發現近八成半人均稱感受到壓力，主要因不熟工作內容等，逾八成不想上班，其中近六成人更萌生辭職念頭。



該會主任林偉江建議，僱主應多關心初入職或未過試用期青年，包括安排彈性上班及出勤，及與直屬上司定期午飯交流等，「唔止上司，前輩、有經驗朋友嘅都可以同佢食飯，用輕鬆氣氛了解多啲職場青年壓力。」



工聯會青年事務委員會早前訪問約300名25歲或以下及擁2年或以下工作經驗的「職場初哥」，發現近八成半人均稱感受到壓力。（受訪者提供）

36.7%受訪青年稱因不敢請假而有壓力

工聯青委日前公布在職青年身心健康相關調查結果，今年4月訪問約300名25歲或以下及擁2年或以下工作經驗的「職場初哥」，當中84.5%人指初入職場感壓力。

調查稱，青年職場壓力來源主要是不熟悉工作內容（56.5%），其次是工作內容缺清晰指引（48.9%）、處理職場人際關係（46.7%）等，甚至有36.7%表示不敢請假也是壓力來源之一。

調查更發現，壓力下導致82.2%人不想上班，甚至分別有約八成人感到異常疲倦及焦慮等。有58.9%人更萌生辭職念頭，75.6%認為無得到足夠勞工福利保障或政府支援，38.9%人遇到工作壓力或精神困擾不願求助。

工聯會青年事務委員會早前訪問約300名25歲或以下及擁2年或以下工作經驗的「職場初哥」，發現近八成半人均稱感受到壓力。（資料圖片）

強調上司與下屬食飯不能太形式化及僵化

該會呼籲僱主應多關注初入職場青年，包括未過試用期的年青員工，並提供友善措施，如彈性上班及出勤安排、與直屬上司定期午飯交流、提供精神減壓活動等。

該會主任林偉江解釋，不少青年覺得不受公司重視，包括工作指引、各種公司文化也不熟識，故上司應多溝通交流，故與青年職員午飯交流可有助其了解公司，但強調不能是太形式化及僵化去做，「其實唔止上司，前輩、有經驗朋友嘅都可以同佢食飯，用輕鬆氣氛了解多啲職場青年壓力。」

工聯青委又建議，政府可設「在職青年互助社」協助遇到精神困擾的職場新手，並提供資源予社會團體提供服務等。