保險經紀涉姦女印傭　事主曾拒絕並謂No!No!No!　仍被姦10至20秒

已婚保險從業員涉強姦印傭案，今（24日）在高等法院續審，女傭繼續作供，她稱第二次的強姦事件發生時，她正在睡覺，突覺有人摸其右腳，她睜開眼驚見被告在房中，並圖要她口交，她即拒絕並謂：「No! No! No!」又攞動身體掙扎，後來被告強行與她性交，維持了約10至20秒。被告之後見血，並問她是否在經期。女傭又稱，她不知被告是否有用安全套，但用紙巾清潔時發現有黏性物。



被告周家瑋，45歲，報稱保險從業員。被控於2021年7月28日企圖強姦X，以及於同年8月10日強㚣X。X案發時40歲。

被告周家瑋否認強姦及企圖強姦40歲女印傭，在高等法院受審。（資料圖片）

被告在其房出現時有酒氣

在屏風後作供的X稱，於2021年8月10日凌晨2時許，她在房間睡覺，期間感到有人摸她的右腳，她睜開眼見被告在她床邊。她以英文問被告在做什麼，覺被告身上有酒氣，被告並用右手食指放在咀前發出「殊」的聲音。

被告曾圖要X口交

X指被告在床上脫去她褲並拉至膝頭位置，他又脫下褲子並圖要她口交，其下體更一度貼近X的面，X即拒絕並謂：No! No! No!」她又擺動身體掙扎，被告先用手指接觸其私處約5秒，繼而強姦她。

不知被告有否使用安全套

X稱她不知被告是否有用安全套，亦不知對方是否有在她體內射精，指過程歷時約10至20秒後，被告便穿回褲子，見X有血，有問X是否正值經期，X未有回應。X之後用紙巾清潔下體，發現血和一些黏性物。

早上即把性侵事告知友人

X稱她在同日早上8時許，透過語音訊息把遭性侵的事告知朋友，並稱想報案，但沒有強姦的證據，友人建議她求助，X最後報警。

X在同月11日向被告妻子提及事任，並有錄音。庭上播放兩人的對話，X提到被告想和她性交，她試圖阻止對方。X又多番稱感驚慌，不能繼續留在單位。被告妻子則問事件在甚麼時間和地方發生。X同日收拾個人物品離開單位。

案件編號：HCCC35/2023