大灣區人才｜陳國基指共建人才高地須具備「起承轉合」四項要素

第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會今日(8日)在香港舉行，粵港澳大灣區九個內地城市連同香港和澳門簽訂合作備忘錄。政務司司長陳國基致辭時表示，香港是高度開放國際化城市，亦是大灣區中心城市之一，擔當大灣區及國家人才高地門戶，他認為要寫好共建人才高地大文章需要「起、承、轉、合」四個元素， 即在推出人才招攬計劃、培養人才、人才流轉、合作四方面均有推出不同計劃以吸引人才、留住人才。



陳國基指，港府自2022年起推出的各項「搶人才、留人才」措施，反應十分踴躍，勞工及福利局局長孫玉菡亦指，當局推算首批透過高才通計劃來港的人才來港一年間，已為本港帶來340億元經濟貢獻，為本地生產總值拉動1.2%。



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陳國基指香港一系列「搶人才、留人才」措施反應十分踴躍

第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會今日在港舉行，陳國基致辭時表示，香港要成為人才高地在「起、承、轉、合」等四方面都要發揮功能。他首先提到，「起」即在疫後招攬各地人才，他指，在2022年起推出一系列「搶人才、留人才」措施，截至今年４月底，已收到約29萬份申請，批出接近18萬宗，其中超過12萬名人才已經來到香港，遠超原定每年吸納3.5萬名人才的目標，他形容各項計劃推出以來，反應十分踴躍。

政務司司長陳國基致辭時表示，香港要成為人才高地在「起、承、轉、合」等四方面都要發揮功能（陳國基Fb圖片）

他指，「承」即是培養人才，繼續鞏固香港作為國際教育樞紐的地位，他表示，香港是全球唯一擁有五所百強大學的城市，下個學年開始，將政府資助的專上院校的非本地學生限額提升到百分之四十，同時穩步增加「香港博士研究生獎學金計劃」的名額到每年400個，以吸引更多傑出人才來到香港進行研究。

陳國基表示，「轉」代表人才流轉，正全力推進人才「南下、北上」流轉，例如香港註冊公司的外國人員可以在香港申請「北上」一簽多行簽證到內地，到今年四月底，已經有超過1.9萬宗「一簽多行」簽證申請獲批，有效期為兩年或五年，反映政策廣受歡迎。

最後「合」即合作，他表示，今年一月，廣東省政府與香港特區政府簽署了《關於推進粵港人才合作的框架協議》，建立合作機制，促進兩地在人才培養、招攬、交流等方面的合作。

孫玉菡首批透過高才通計劃來港的人才 帶來340億元經濟貢獻

孫玉菡在同場合致辭指，當局推算首批透過高才通計劃來港的人才來港一年間，已為本港帶來340億元經濟貢獻，為本地生產總值拉動1.2%。他又提到，除經濟貢獻以外，這批人才帶來的家人和孩子，三分一在30歲以下，三分二在40歲以下，絕大多數是50歲以下，為老齡化的香港帶來很多年青的活力。