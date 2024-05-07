人才高峰會開幕｜逾12萬人才已抵港　李家超：國家措施利人才來港

「香港．全球人才高峰會」今日（7日）起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。行政長官李家超在開幕禮上致辭時表示，國家移民管理局昨日起將赴港澳人才簽注政策，由粵港澳大灣區內地城市擴大至北京和上海，政策有助香港會聚人才。



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「香港．全球人才高峰會」今日（7日）起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。各人力資源機構和招聘平台將於展覽展示不同專業本地職位資訊，適合不同背景和資歷的人才及專才。抵港人才亦可獲取在港求職、就業或創業的相關資訊。李家超在開幕禮上致辭時表示，超過1,000名人士參加高峰會，同時超過2,500名人士在線上參與。

他指，截至上月底，各項人才入境計劃已批出近18萬份申請，超過12萬人才到達香港，相信國家移民管理局將赴港澳人才簽注政策擴大至北京和上海，更有助香港會聚人才。

他強調，香港是全球最安全城市之一，人才來港除了有工作機會，亦有好好的生活，不論對個人或家庭，選擇來港發展，必然是最有價值的重大決定，而香港的大門亦都會為全球人才敞開。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，內地人才佔很大比例，但仍然有很多海外人才來港，下一步將會重點吸引東亞南亞、歐洲國家人才來港，「做大、做強香港作為人才高地嘅角色。」他又相信，赴港澳人才簽注政策擴大至北京和上海會帶來很好的效果。