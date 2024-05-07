人才高峰會｜內地生日講三句普通話　苦練廣東話　貼近香港文化

「香港．全球人才高峰會」今日（7日）起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。抵港人才可透過展覽獲取在港求職、就業或創業的相關資訊。有已在港工作數年的內地生認為，在香港工作若以廣東話溝通是一大優勢，亦會更貼近香港職場文化。有求職碩士生同樣表示，語言是在港工作的一大困難，因此會學習講廣東話。



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「香港．全球人才高峰會」現場設過百個攤位，抵港人才可透過展覽獲取在港求職、就業或創業的相關資訊。

鄭思琦現為恆地地產策劃（二）部副策劃經理，她約在11年前由上海到港就讀學士及碩士學位，之後留港工作至今。她憶述，剛到港讀書時語言是一大困難，讀書時聽得懂廣東話，後來尋找工作時知道會流利廣東話更具優勢，因此限制自己一日只能說三句普通話，務求令自己廣東話溝通能力可以在短時間內進步，「我自己會模擬自己講廣東話嘅場景。」

她認為，在香港可以達「Work-life balance」 （工作與生活平衡），因在港工作可以接觸到很多不同的海外公司，學習機會很多，休息時亦可以到郊區遊玩，以上原因令她想長時間留在香港工作。她又提到，若公司有提供房屋津貼會更能吸引內地生。

內地生：語言是尋找工作時的一大困難

正在香港就讀城市規劃碩士課程的謝小姐表示，揀選來港就讀碩士，因為香港學校排名較高，「想來到更好、更大的平台來學習」，她希望透過展覽尋找實習機會。來自北方的她，暫時仍未懂講廣東話，她認為語言是尋找工作時的一大困難，相信可以以廣東話溝通是一大優勢，正學習講廣東話。

來自北方的謝小姐，相信以廣東話溝通是一大優勢，正學習講廣東話。（鄧宇詩攝）

內地生劉小姐指，暫時未申請任何簽證來港工作，希望透過展覽了解金融業的發展空間。她指，香港金融業發展較強，工作機會較多，資訊亦更發達，同樣相信語言會是工作時的一大困難，因此希望公司可以提供進修課程會。

今次展覽，除了公司設攤位外亦有求職平台設攤位，協助參加者了解怎樣的工作履歷可以吸引僱主。