走塑｜議員倡強制餐具供應商交質量證書　貼標籤識別合格品質

首階段管制即棄膠餐具法例已於上月22日實施，政府留意到坊間關注市面非塑膠餐具的質量及安全性，會考慮邀請供應商自願提交相關證書或文件。選委界立法會議員陳紹雄今早（9日）在港台節目表示，建議政府強制性執行才有效果，又建議要求生產商張貼標籤來表示品質合格與否，方便業界及市民辨別。



▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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議員關注非塑膠餐具含PFAS有害健康

近日有外國大學研究發現，以紙、竹、膠和玻璃製造的飲管均含化學物質「全氟/多氟烷基物質」（PFAS）。立法會議員陳紹雄今早在港台節目《千禧年代》表示，關注市面有非塑膠餐具含有PFAS，由於其防水性及防油性高且耐高溫，廣泛應用於食物包裝及餐具。他指，一旦積聚於人體，可能引發肝臟損傷、甲狀腺疾病，肥胖、不育或癌症等健康問題。他續指世界各地已開始關注該物質，部分國家已考慮禁止含PFAS的食品包裝等。

立法會議員陳紹雄表示，。（資料圖片/盧翊銘攝）

建議政府部門巡查食肆 確保餐具安全

對於環境及生態局長謝展寰早前稱，每人一星期內使用300支含PFAS飲管才會超出安全標準，他表示，除了使用飲管，市民亦有機會使用含PFAS的刀叉、餐盒及杯子，擔憂日積月累會令物質積累於人體內，「唔好等到積咗問題，先至處理呢個問題。」

政府考慮邀請供應商自願提交相關證書或文件，以及將附有證書或文件的非塑膠餐具分列出來供參考，他認為，應強制性執行才有效，又建議政府要求生產商提供標籤，以標示品質合格與否，方便餐飲業界及市民辨別是否達標。他又認為，政府設立綠色餐具平台，應建立餐具優質標準，亦可安排巡查食肆，消委會及政府食安中心亦可進行調查以確保餐具安全衛生。