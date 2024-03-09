管制即棄塑膠｜食肆7年前堂食轉用不鏽鋼飲管　成本貴但現仍在用

本港4月22日實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具等。環境及生態局局長謝展寰聯同環保署署長徐浩光今（9日）到食肆視察，該局指政府非「一刀切」，重申首階段管制只有發泡膠餐具禁售，外賣塑膠碗、盒，以及有塑膠薄膜的紙杯仍可銷售。當局又稱，食肆反映新措施對成本影響屬可接受範圍。



有食肆負責人就稱，7年前堂食已轉用不鏽鋼飲管，鋼飲管價錢需然貴很多，但用了7年仍然在用，顧客亦由最初的很多質疑到現在已普遍接受。



環境局表示，坊間以為4月22日實施新法例後，有塑膠薄膜的紙杯均不能售賣，但事實上政府管制非「一刀切」，強調只有發泡膠餐具是全面禁售，外賣常用的塑膠杯、碗和盒，仍然可以銷售，即無論即棄塑膠杯或是各類型的紙杯，不論有無塑膠淋膜，新法例實施後，外賣時仍然可以繼續用，商戶亦都可以繼續賣，不受影響。

該局又稱，謝展寰與徐浩光今到牛頭角及葵涌3間食肆，其中牛頭角食肆負責人稱7年前堂食已轉用不鏽鋼飲管，鋼飲管價錢需然貴很多，但用了7年仍然在用，顧客亦由最初的很多質疑到現在已普遍接受。負責人又指，近日獲用開的餐具供應商告知，因應政府的「走塑」政策，非塑膠餐具需求增加，稍後將會減價。

二人其後在葵青區區議員陪同下，前往兩間位於葵涌的食肆，其中一間指已為新措施作好準備，購置了非發泡膠餐盒；另外一間則已聯絡了供應商供貨，隨時可以轉用。兩間食肆均認為「走塑」是大勢所趨，立法是應該的，新措施對價錢方面的影響亦可以接受。

該局續稱，環保署已陸續安排實地走訪2萬間中小型食肆，協助他們了解管制內容及為管制做好準備。