管制即棄塑膠丨政府走訪全港過萬食肆 支援飲食業界走塑
即棄塑膠產品在日常生活中被廣泛使用，對環境和人類健康造成深遠的影響。香港將於4月22日起開始管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，鼓勵更多市民在日常生活中選擇可重用的產品或非塑膠的替代品，實踐綠色生活。
現時即棄塑膠餐具替代品越趨成熟，不少食肆已響應環保向食客提供非塑膠餐具。為幫助餐飲業界對管制做好準備，環保署已派員實地走訪全港20,000間中小型食肆，宣傳管制内容並協助他們預備配合管制計劃。
普遍市民支持「源頭減廢」 即棄膠餐具替代品選擇多
管制外賣即棄膠餐具與市民生活息息相關，政府於2021年7至9月就管制即棄膠餐具進行公眾咨詢，市民反應正面，超過九成的意見表示支持立法管制。現時，大部分即棄膠餐具於市面上已有成熟替代品。當中非塑膠（如紙、軟木等）飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢與一般膠餐具相若。例如，膠叉平均約每件0.2元，而木叉平均約每件0.25元，而非塑膠攪拌棒的價錢則與塑膠攪拌棒相若。事實上，早在管制未落實前，香港已有不少食肆以行動支持環保，轉用非塑膠餐具，shh Café便是其中之一。餐廳負責人表示，市面上已有成熟且足夠的即棄塑膠餐具替代品。餐廳一向注重環保，所以從開業至今均採用木製外賣餐具，並表示在管制實施後，進一步棄用即棄膠飲管與膠外賣杯蓋。他表示，食客對走塑態度正面，不少更主動要求餐廳不需提供即棄膠飲管。而早前政府相關人員亦曾到店內宣傳，並提供有用資訊讓餐廳能早日調整業務，以配合管制計劃。
即棄膠餐具替代品供應穩定 政府多方面支援業界走塑
政府分別於2022年1月及2024年1月委聘香港品質保證局設立「綠色餐具平台」及「截塑」網上資訊平台，目的旨在方便業界盡早轉用較環保的非塑膠餐具以取代即棄膠餐具，以及為市民提供一站式的資訊，包括管制內容和各種塑膠替代品選項。
另外，自今年1月開始，業界參與多場由政府舉辦的培訓講座，當中他們可即場對管制的內容提出疑問。截至今年3月底，已有超過3,300人參與共35場的培訓。
一直以來，政府推行了一系列宣傳教育工作，從不同層面提供協助，以支援市民和飲食業界走塑。大家都明白，改變需要經過一個過程，就讓我們從即棄塑膠產品做起，大家今日開始為環保踏出第一步，合力推動走塑文化！