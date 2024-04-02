管制即棄塑膠丨政府走訪全港過萬食肆　支援飲食業界走塑

即棄塑膠產品在日常生活中被廣泛使用，對環境和人類健康造成深遠的影響。香港將於4月22日起開始管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，鼓勵更多市民在日常生活中選擇可重用的產品或非塑膠的替代品，實踐綠色生活。

現時即棄塑膠餐具替代品越趨成熟，不少食肆已響應環保向食客提供非塑膠餐具。為幫助餐飲業界對管制做好準備，環保署已派員實地走訪全港20,000間中小型食肆，宣傳管制内容並協助他們預備配合管制計劃。



普遍市民支持「源頭減廢」 即棄膠餐具替代品選擇多

管制外賣即棄膠餐具與市民生活息息相關，政府於2021年7至9月就管制即棄膠餐具進行公眾咨詢，市民反應正面，超過九成的意見表示支持立法管制。現時，大部分即棄膠餐具於市面上已有成熟替代品。當中非塑膠（如紙、軟木等）飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢與一般膠餐具相若。例如，膠叉平均約每件0.2元，而木叉平均約每件0.25元，而非塑膠攪拌棒的價錢則與塑膠攪拌棒相若。事實上，早在管制未落實前，香港已有不少食肆以行動支持環保，轉用非塑膠餐具，shh Café便是其中之一。餐廳負責人表示，市面上已有成熟且足夠的即棄塑膠餐具替代品。餐廳一向注重環保，所以從開業至今均採用木製外賣餐具，並表示在管制實施後，進一步棄用即棄膠飲管與膠外賣杯蓋。他表示，食客對走塑態度正面，不少更主動要求餐廳不需提供即棄膠飲管。而早前政府相關人員亦曾到店內宣傳，並提供有用資訊讓餐廳能早日調整業務，以配合管制計劃。

shh Café的大部分外賣餐具均為木製和紙製替代品。

即棄膠餐具替代品供應穩定 政府多方面支援業界走塑

環保署走塑團隊實地走訪全港中小食店，透過現場簡報及派發宣傳材料，協助其調整營運模式以符合法例要求。

政府分別於2022年1月及2024年1月委聘香港品質保證局設立「綠色餐具平台」及「截塑」網上資訊平台，目的旨在方便業界盡早轉用較環保的非塑膠餐具以取代即棄膠餐具，以及為市民提供一站式的資訊，包括管制內容和各種塑膠替代品選項。

「綠色餐具平台」已載有超過60 間餐具供應商及超過720款經該局確認合規的非塑膠即棄餐具產品。

「截塑」網上資訊平台除向市民和業界提供有關管制的資訊和各種塑膠替代品選項外，亦有增設專頁向酒店業提供可重用／非塑膠酒店洗漱用品供應商的資訊。

另外，自今年1月開始，業界參與多場由政府舉辦的培訓講座，當中他們可即場對管制的內容提出疑問。截至今年3月底，已有超過3,300人參與共35場的培訓。

按此參與零售及服務業培訓講座

按此參與餐飲業界培訓講座

按此參與酒店業界培訓講座

一直以來，政府推行了一系列宣傳教育工作，從不同層面提供協助，以支援市民和飲食業界走塑。大家都明白，改變需要經過一個過程，就讓我們從即棄塑膠產品做起，大家今日開始為環保踏出第一步，合力推動走塑文化！