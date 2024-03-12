盛事經濟｜會展今年落實117個展覽　梅李玉霞：一個一個都返晒嚟

香港走出新冠疫情、復常一年多，會展管理公司董事總經理梅李玉霞（Monica）昨（11日）表示，去年下半年所有活動總數已回復至疫情前的84%水平，已有117個展覽確定於今年內在會展中心舉行，包括在疫情時停辦兩屆的酒展Vinexpo Asia；曾移師到新加坡等地舉舉行的展覽，「一個一個都返晒嚟」，如本月中舉行的亞太區皮革展及時尚物料展；而月底舉行的香港巴塞爾藝術展Art Basel，面積擴大兼增參展商。



有加密貨幣界奧斯卡之稱的Consensus大會明年2月來港舉行，是首度跳出美國，選址會展，梅李玉霞透露，背後會展及主辦單位CoinDesk經過多番商討安排，有信心屆時網絡硬件可以應付需求。



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梅李玉霞在昨日傳媒午宴中表示，去年活動總數回復至疫情前84%水平，符合預期；今年117個確定展覽，其中3至6月期間有亞太區皮革展及時尚物料展、時尚匯集（3月19至21日）、 香港巴塞爾藝術展Art Basel （3月28至30日）、Vinexpo Asia Hong Kong（5月28至30日）。 Vinexpo逢雙數年份都會在港舉行，但2020及2022年因疫情取消。

今年新公眾展覽有「賽馬會鼓掌」創你程論壇及展覽、富途投資展、香港插畫及文創展。香港貓迷博覽及香港中國國際紋身展也會再度舉行。

會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，在疫情時轉到第二處舉行的展覽，「一個一個都返晒嚟」。（倪清江攝）

Consensus大會移師香港舉行 梅李玉霞：傾咗好耐

全球持續時間最長、最具影響力的加密貨幣和Web3活動Consensus大會，明年2月19至20日會在首次由美國移師香港，在會展舉行。她表示，Consensus 2023吸引了超過 15,000名參與者，如財富500 強、來自世界各地超過100個國家的體育和娛樂明人等出席。梅李玉霞透露，與主辦單位CoinDesk「傾咗好耐」才達成。

Consensus大會自2015年開始舉辦，明年的「Consensus 香港大會2025」將是衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站。（旅發局提供圖片）

本港4月22日起管制使用即棄塑膠用品，政府計劃8月推行垃圾徵費，「減廢」逼在眉睫。梅李玉霞表示，由2018年起推出「減塑行動」，會展內的餐廳及小食亭再沒有使用即棄塑膠餐具及塑膠飲管，每年減少使用約170萬件即棄塑膠用品，今年4月起會展將全面走塑 。

她表示，去年7月引入可回重用不鏽鋼餐盒，截至今年2月已有10間主辦機構支持，使用了約2,000個可回重用不鏽鋼餐盒；去年10月又開始逐步轉用環保餐盒，包括可以自然分解的蔗渣餐盒、直接當廚餘回收的植物纖維餐盒，預計一年可以減少使用超過93萬個不可以降解及回收嘅飯盒。自2011年起參與惜食堂的食物回收計劃，把未經食用的食物捐贈予惜食堂，煮成熱飯餐免費派發給有需要人士，去年捐贈575公斤食物。