中電去年9宗電壓驟降　八成涉外在因素　裝避雷器等減風險

本港不時傳出電壓驟降事故，當中中電繼去年出現9宗電壓驟降事故後，今年首季再有3宗電壓驟降事故。中電輸電及供電業務部北區總監劉浩然表示，由於中電有三成的供電系統是暴露於戶外的空電纜，故去年9宗事故中有八成的電壓驟降事故是由外部因素造成。



他表示，電力驟降在所有電力系統無可避免可能會出現，而目前中電已在架空電纜安裝避雷器，並會定期巡查架空電纜及第三方工地等監察供電設備的狀態。



中電輸電及供電業務部北區總監劉浩然解釋，電壓驟降不等於停電，通常會在0.1秒內恢復正常電力供應，強調中電的供電系統達國際水平，惟電力驟降在所有電力系統無可避免仍會出現。

他解釋，由於中電有三成的供電系統是暴露於戶外的架空電纜，故去年有八成的電壓驟降事故是由外部因素造成。中電目前亦已在架空電纜安裝避雷器；又設立修樹隊，適時修剪有機會對架空電纜造成干擾的樹木，並會定期巡查架空電纜及第三方工地，監察供電設備的狀態。他亦建議，如果升降機或扶手電梯加裝電壓驟降過渡或自動重啟裝置，當電壓驟降發生時，可減低升降機被困或突然停頓等影響。

中電輸電及供電業務部北區總監劉浩然建議，如果升降機或扶手電梯加裝電壓驟降過渡或自動重啟裝置，當電壓驟降發生時，可減低升降機被困或突然停頓等影響。（梁祖兒攝）

至於今年首季再錄3宗電壓驟降事故，當中兩宗涉及設備或內部組件故障，包括年初青衣北牙鷹洲街中電變電站火警引發電壓驟降及上月初屯門龍鼓灘40萬伏特供電系統故障。劉浩然則指，會加強檢測，而就年初青衣的事故，中電已向立法會提交報告，將在5月份再次於會上交代事件。